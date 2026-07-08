Osmaniye'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı binasının devir sürecinde gerginlik yaşandı. Parti binasını devralmak üzere gelen CHP Osmaniye İl Başkanı Rıza Tekerek, çilingir yardımıyla açılan kapıdan binaya girdi.

CHP Genel Merkezi'nin il ve ilçe binalarının tahliyesi ile kurumsal envanterin yetkili isimlere devredilmesine ilişkin talimatı doğrultusunda İl Başkanı Rıza Tekerek ve beraberindeki heyet parti binasına geldi. İddiaya göre, binada bulunan bazı partililer devir işlemine tepki göstererek binayı teslim etmek istemedi. Bazı partililerin kendilerini parti binasına kilitlediği öne sürüldü. Bunun üzerine çağrılan çilingir tarafından kapının açılmasının ardından İl Başkanı Rıza Tekerek ve beraberindeki partililer bina içerisine girdi. Devir işlemleri sırasında daha önce binaya asılan pankartlar da indirildi.

Parti binasında zaman zaman tartışmalar yaşanırken, olayla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Devir sürecinin sürdüğü öğrenildi.