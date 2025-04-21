Büyük Kulüp’te gerçekleşen etkinliğe platform üyelerinin yanı sıra TMG Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı başarılı işkadını Zuhal Mansfield de konuşmacı olarak katıldı. Geçmiş dönemlerde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) önemli görevler üstlenen Mansfield, yaptığı sunumda geçmiş iş yaşamından deneyimlerini ve gelecek öngörülerini katılımcılarla paylaştı.

Platformun kurucuları arasında yer alan, uzun yıllardır iletişim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren VAY Dijital şirketinin CEO’su Abdullah Yaşar; platformun genç, dinamik ve kendi alanında başarılı önemli isimlerden oluştuğunun altını çizerek bundan sonraki süreçte vizyon toplantılarının aylık olarak devam edeceğini ve yine her toplantıda iş dünyasından önemli isimleri ağırlamaya devam edeceklerini kaydetti.