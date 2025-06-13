İsrail'in uzun süredir dillendirdiği tehditlerin ardından, Tahran'da gece saatlerinde güçlü patlamalar duyuldu. Kısa süre sonra İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik bir askeri operasyon başlattıklarını kamuoyuna açıkladı.

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İran’daki çeşitli askeri tesislerin, komutanlık merkezlerinin ve nükleer altyapının hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran’ın nükleer programına karşı “önleyici, hassas ve çok aşamalı” bir saldırı başlatıldığı vurgulandı. İlk etapta hedef alınan noktalar arasında nükleer tesislerin de bulunduğu öğrenildi.

Petrol piyasaları ise bu gelişmelere sert tepki verdi. Ortadoğu’daki çatışmanın genişlemesi ve enerji arzında kesinti yaşanabileceği endişeleri, fiyatları hızla yukarı çekti.