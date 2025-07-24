Grup bünyesindeki Damat Tween ve D’S damat markalarının bölgesel ve yerel ortaklarla iş birliklerini güçlendirmesi, lider konumunu pekiştirmesi ve erişim gücünü artırması bakımından da önem taşıyan organizasyonda, markaların 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonları sergilendi.

Orka Hold ing Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Organizasyonumuz, uluslararası alanda sahip olduğumuz güçlü etkiyi ve güvenilirliği gösteriyor. Bu yıl özellikle büyüme hedeflediğimiz Kuzey ve Güney Amerika, Balkan Ülkeleri ve Körfez Bölgesinden de güçlü katılımlara ev sahipliği yaptık. Ayrıca güçlü pazar potansiyeli nedeniyle Körfez Ülkelerine doğrudan yatırım da planlarımız arasında yer alıyor” dedi.

Damat Tween’den zarafeti şıklıkla birleştiren bir yaz deneyimi

Yurt Dışı Bayi Toplantısında Damat Tween ve D’S damat’ın 2026 İlkbahar / Yaz koleksiyonları sergilendi. Köklerinden doğan bir yaz hikayesi temasına sahip Damat Tween koleksiyonu, geçmişin köklerine sadık, geleceğe dönük yalnızca giyilen değil, hissedilen bir yaz deneyimi sunuyor. Damat Tween koleksiyonu, yazın ilk günleri için zarafeti rahatlıkla birleştiren üst düzey bir gardırop vadediyor. Doğanın zeng in paletinden ilham alan silüetler, nefes alabilen pamuk, ipek ve keten dokularla yaz mevsimini sofistike bir deneyime dönüştürüyor.

D’S damat yazın doğasından ilham alan bir stil sunuyor

Geleceğe dönük çizgileri, köklü bir zarafet anlayışıyla buluşturan D’S damat 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonu da gelecek yaz sezonuna doğanın içinden gelen bir sadelikle giriş yapıyor. Keten, tencel ve örme kumaşların doğal dokusu, yaz aylarında konforu ve şıklığı bir araya getirirken; koleksiyonun ana karakterini oluşturan ekru, bej, lavanta, pas, karamel ve çikolata kahvesi tonları, doğayla bütünleşen bir renk armonisi yaratıyor. Her bir parça, nefes alabilen yapısıyla sıcak mevsime uyum sağlarken; yalın detaylarla güçlü bir stil ifadesi sunuyor. Modern erkek gardırobunun vazgeçilmez parçalarını yeniden yorumlayan D’S damat, rahat silüetleri, akıcı kumaşları ve rafine renk dengesi ile yazı sade ama etkileyici bir estetikle karşılıyor.