İrfan Orakçıoğlu, Türkiye hazır giyim sektörünün önemli oyuncularından Orka Holding bünyesinde 21 yılı aşkın süredir önemli görevler üstlendi. Damat, Tween ve D’S Damat gibi prestijli markaların kurucularından biri olan Orakçıoğlu, iş dünyasında saygın bir isim olarak tanınıyordu. Aynı zamanda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğeni olan İrfan Orakçıoğlu, İstanbul Okan Üniversitesi’nden 2010 yılında mezun olmuş ve eğitimini iş yaşamına entegre ederek başarı grafiğini yükseltmişti.

Orka Holding ailesi ve iş dünyası, değerli yöneticilerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.