Dolmuşlardan ücretsiz yararlananlar için Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenen kişi başı 3 lira olan destek, kişi başı 10 liraya çıkarıldı. Dolmuş esnafı alınan kararı Büyükşehir belediyesi önünde davul-zurna ile kutladı.



Ordu Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Başkan Güler, toplu taşıma üzerinde oluşan sosyal ve ekonomik baskıyı ortadan kaldırmak, seyahat memnuniyet ve konforunu yükseltmek amacıyla yeni bir karar alındığını açıkladı. Başkan Güler, toplu taşımadan ücretsiz yararlanan başta 65 yaş olmak üzere diğer ücretsiz biniş için daha önce ödediği kişi başı 3 TL olan desteği 10 TL’ye çıkarttıklarını açıkladı.



Davul zurna kutladılar

Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde hizmet veren özel halk otobüs şoförleri alınan bu müjde sonrası davul ve zurnalarla Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek kutlama yaptı. Coşkuyu gören Başkan Güler esnafın yanına gelerek onların sevinçlerine ortak oldu. Özel halk otobüs şoförleri Başkan Güler’e çiçek takdim ederek minnetlerini ifade ettiler.



“Herkese hayırlı olsun”

Yapılan desteğin herkese hayırlı olmasını dileyen Başkan Güler, “Huzur içerisinde hizmet verin, halkımız da huzur içinde taşınsın. Engellilerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımız hepsi bizim canlarımız. Sizler de öylesiniz. Hepinize hayırlı olsun” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi alınan bu karar ile Ordu’da bulunan toplam 219 araç başına aylık ortalama 12 bin 147 TL’lik ödeme yapılacak.