Başkan Güler, Ordu'da 2019 yılında göreve geldikten sonra tarım ve hayvancılığı desteklemek için birçok projeye imza atıldığını ve bu projelerden birinin de kaz yetiştiriciliği olduğunu belirtti. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, kaz yetiştiriciliği hem üreticiler için güvenli bir gelir kaynağı haline geldi hem de yerel ekonomiye katkı sağladı.

Kaz Yetiştiriciliği, Ordu Ekonomisinin Yeni Dinamiklerinden Biri Oldu

Başkan Güler, Ordu'da kaz yetiştiriciliği ile ilgili önemli adımlar atıldığını ve Büyükşehir Belediyesi'nin ‘alım garantisi’ sisteminin üreticiler için büyük bir güven kaynağı olduğunu söyledi. Bu sistem sayesinde, Ordu'da üretilen kazlar, hem restoranlarda menüye dahil edilmekte hem de yerel pazarda satılmaktadır. Üreticiler, alım garantisi sayesinde kazlarını satamayacakları endişesini taşımadan üretim yapabiliyor. Belediye ayrıca, Ordu’da yetiştirilen kazların kesim işlemleri için bir kanatlı kesimhanesi kurarak, üreticilere ücretsiz hizmet sunuyor.

Kars’a Kaz Satışı Gerçekleştirildi

Başkan Güler, Fatsa ilçesinde bulunan kaz kuluçkahanesini ziyaret ederek burada kaz yetiştiriciliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ordu'dan Kars’a kaz satışı yapıldığını belirten Güler, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri, 'siz üretin, satamazsanız ben alacağım' dedik ve bu sözümüzün arkasında durduk. Geçen yıl alım garantili kaz yetiştiriciliği sürecini başlatarak, 860 kazı Kars’a sattık. Geriye kalan kazlar ise Ordu il sınırları içinde ve restoranlarda tüketildi" dedi.

Kaz Kuluçkahanesiyle Üretim Kapasitesi Artacak

Kaz yetiştiricilerinin en büyük sıkıntılarından birinin civciv tedariği olduğunu belirten Başkan Güler, bu sorunu çözmek için Fatsa'da modern bir kaz kuluçkahanesi kurduklarını açıkladı. Kuluçka dolapları, çıkım makineleri ve ana kucağı makineleri ile donatılmış bu merkezde yılda 5 bin civciv üretimi yapılabiliyor. Önümüzdeki yıl, üretici işbirlikleriyle bu kapasitenin 10 bin civcive çıkarılması hedefleniyor.

Tarımın Geleceği İçin Güçlü Bir Adım

Başkan Güler, Ordu’nun yeşil alanları ve uzun yayla sezonlarıyla kaz yetiştiriciliği için ideal bir bölge olduğunu belirtti. Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak, üretim süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetleri düşürmek adına kaz kuluçkahanesini daha da büyütecek. "Bu projeyle sadece Ordu ekonomisini değil, Türkiye’nin tarım geleceğini de destekliyoruz," diyen Başkan Güler, kaz yetiştiriciliği ile ilgili eğitim ve üretim yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Bu adımlarla Ordu, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir bir büyüme hedefliyor ve bu alandaki projelerinin daha geniş bir kitleye yayılmasını sağlıyor.