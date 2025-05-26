Fatsa ilçesindeki ORMEK merkezinde verilen eğitimlerde tel kırma sanatıyla tanışan kadınlar, zamanla bu alanda ustalaşarak ortaya göz alıcı eserler çıkarıyor. Geleneksel el sanatı olan tel kırma, kumaş üzerine ince tellerin işlenmesiyle oluşturulan zarif desenlerle dikkat çekiyor. Kursiyerler tarafından titizlikle hazırlanan bu el emeği ürünler, hem yerel pazarlarda hem de yurt dışında alıcı buluyor.

Kadınlar, hobi olarak başladıkları bu sanatı zamanla meslek haline getirirken, taleplere yetişmekte zorlandıkları dönemlerde dayanışma örneği sergileyerek birbirlerine destek oluyor. Böylece sadece ekonomik kazanç değil, sosyal dayanışma da güçleniyor.

Her yıl binlerce kişinin faydalandığı ORMEK kursları, sadece bireylerin becerilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Ordu’nun kültürel zenginliğini ve üretkenliğini de yurt içi ve yurt dışında tanıtıyor. Kadınlar, bu imkânları sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor.

Tel kırma sanatıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyan Ordu’nun kadınları, örnek alınacak bir başarı hikâyesine imza atmaya devam ediyor.