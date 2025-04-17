Kent genelinde başlatılan projeler sayesinde Ordu'nun geleneksel lezzetleri yeniden üretilerek sofralara taşınıyor. Kadınlar, kendi el emeğiyle hazırladıkları ürünleri pazarlayarak hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de şehrin kültürel mirasına sahip çıkıyor.

Bu çalışmalardan biri de Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü kıyısında faaliyet gösteren Fatsa Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi ile cazibe merkezi haline gelen Gaga Gölü, kooperatifin ürünlerine olan ilgiyi artırdı. 14 üyesiyle faaliyet gösteren kooperatif, sadece Fatsa’dan değil, Ordu'nun 7 farklı ilçesinden gelen ürünleri de ziyaretçilere sunuyor.

"Gaga Gölü'ndeki düzenleme ilgi patlaması yarattı"

Fatsa Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Refiya Beylik, yapılan çevre düzenlemeleri sonrası ziyaretçi sayısında büyük bir artış yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Gaga Gölü'nde yapılan çalışmalar sayesinde özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akını oluyor. Gelen misafirler hem gölü görmek hem de bizim hazırladığımız yöresel ikramları tatmak için uğruyorlar. Ayrıca çevre ilçelere seyahat eden vatandaşlar da bizi ziyaret ederek ürünlerimize destek veriyor."

"Kadın emeğiyle üretilen ürünler vitrine çıktı"

Kooperatifin kuruluş süreci hakkında bilgi veren Refiya Beylik, "2 yıl önce 14 kadınla çıktığımız bu yolda, el emeğimizle hazırladığımız erişte, reçel, marmelat, turşu, el işleri ve yöresel yemekleri satışa sunarak kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz. Ayrıca sadece kendi ürünlerimizi değil, çevremizdeki diğer kadınların ürünlerini de burada satarak onlara da destek oluyoruz. Bu imkanları bize sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaga Gölü çevresinde artan ziyaretçi yoğunluğu sayesinde yöresel ürünlerin daha geniş kitlelere tanıtıldığını belirten Beylik, bu sürecin hem kadınlar hem de Ordu’nun turizmi açısından önemli bir fırsat yarattığını vurguladı.