Ordu’da riskli binaların tespiti için yapılan denetimlerde ilginç ve şaşkınlığa sebep olan görüntüler ortaya çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapılan denetimlerde durumun vahimliği gözler önüne serildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla iki yıldır sürdürülen ve aralarında inşaat mühendisleri ve teknikerlerinin yer aldığı 16 ekip Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bina taraması yaptı. 47 bin 42 adet yapının bulunduğu bu ilçelerde 13 bin 187 binanın raporu çıkarıldı. Oluşturulan risk raporuna göre 9 bin 86 yapının vatandaş müdahalesi sonucu muhtemel bir afet durumunda tehlike altında olduğu belirlendi. Tehlike altında olan ve risk taşıyan binalarda taşıyıcı kolon ve kirişlerin tahrip edildiği, kırıldığı, delindiği veya binaların yapıldıktan sonra taşıyıcı kolonların sonradan eklendiği, birçok binada ise taşıyıcı demirlerin korozyona uğradığı tespit edildi.



“Binaların çoğu vatandaş müdahalesi ile risk altında”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, incelenen çoğu binanın vatandaşlar tarafından yapılan müdahaleler ile risk oluşturduğunu söyledi. Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Binaları tek tek kontrol ediyoruz. Kaçak kiriş kesilmiş mi, kolon kesilmiş mi bunlara bakıyoruz. Maalesef hoş olmayan durumlarla karşılaştık. Binalarımızın büyük bir kısmı 2000 yılı öncesi deprem yönetmeliği çıkmadan yapılmış. Bunlar riskli binalar. Ve bu binaların kolon ve kirişleri ile oynanmış. Bu deprem hiç kimseyi tanımaz, hata da affetmez. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bu risk sadece Altınordu’da değil, Fatsa’da Ünye’de de rastladık bu duruma. Diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız yapılacak inşallah oralarda böyle bir durumla karşılaşmayız.”



“9 bin 86 bina deprem yönetmeliğine uygun değil”

Bu zamana kadar yapılan çalışmaların risk raporunu kamuoyuyla paylaşan Başkan Güler, “Altınordu, Fatsa ve Ünye’de 47 bin küsur bina var. Gözlemlediğimiz binaların sayısı 13 bin 187. Son deprem yönetmeliğine göre uygun olmayan bina sayısı ise 9 bin 86. Bunlar içerisinde taşıcıyı sistemine müdahale edilen bina ise 204. Yani 204 bina kesin olarak sıkıntılı. Bunun için çok ciddi bir şekilde tedbir almamız gerekiyor. Çalışmalarımız bu sebeple tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle deprem yönetmeliği öncesi birçok binanın bulunduğu Altınordu ilçesinde Taşbaşı Mahallesi. Çok dikkatli olmamız lazım. Hem kentsel dönüşüm açısından hem şehircilik açısından çok dikkatli olmamız lazım” diye konuştu.

Başkan Güler, denetimlerin ardından hazırlanacak rapora göre Kentel Dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.