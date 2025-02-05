EMITT 2025 Görkemli Bir Açılışla Başladı

EMITT’in açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Tanıtma Müdürü Timuçin Güler, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (TTYD) Oya Narin, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanı Leticia Cecilla Gomez Hernandez gibi sektörün önemli isimleri katılım gösterdi.

Ordu, EMITT 2025’te Göz Kamaştırdı

Karadeniz’in incisi Ordu, EMITT 2025’te dikkat çeken illerden biri oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, fuarda şehrin turizm potansiyelini tanıtmak için özel olarak misafirleriyle ilgilendi.

Ordu standı, doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, fuar alanında KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) standında ziyaret etti. Görüşmede iki bölgenin turizm potansiyeli ve olası iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de KKTC standını ziyaret eden isimler arasındaydı. Ziyaret sırasında Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’ın sorularını yanıtlayan Dr. Hilmi Güler, Fikri Ataoğlu ve Dr. Hasan Akgün, bölgeler arası turizm ilişkileri ve fuarın Türkiye turizmine katkıları hakkında önemli açıklamalarda bulundular.

Turizmde Yeni Hedefler Belirlendi

Fuara katılan liderler ve sektör temsilcileri, EMITT 2025’in Türkiye’nin turizm gelirlerini artırma ve yeni yatırım fırsatları oluşturma açısından kritik bir platform olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin dört mevsim turizm potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirmek adına yapılan görüşmeler, fuarın en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

EMITT 2025, 7 Şubat’a kadar turizm profesyonelleri ve tatil severlere ilham vermeye devam edecek.