Yapımına, 2021 yılının mart ayında başlanan şehir hastanesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü Ordu Çevre Yolu’nun yanında, üniversite yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, ilin en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorununu çözüme kavuşturacak. Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen hastanede bin 20 adet de sismik izolatör bulunuyor.



Tek kişilik odalar, gerektiğinde 2 hastanın da kullanabileceği şekilde dizayn edildi

Mevcut yatak kapasitesi 910 olan ancak ihtiyaç duyulması halinde 1600 yatak kapasitesine ulaşabilen Ordu Şehir Hastanesi, sadece Ordu değil komşu illerdeki hastalara da hizmet verecek. İlin sağlık ihtiyacını karşılayacak olan hastanenin fiziki tamamlanma oranının yüzde 99’a ulaşırken, çevre düzenleme çalışmaları da sürüyor.



“Memleketimize yakışan yapılıyor”

Hastane bölgesinde çevre düzenleme işinde iş makinesi ile çalışan Celal Akçay, “Gerçekten de memleketimize yakışan yapılıyor. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Sadece bize değil komşu illere de faydalı olacaktır. Şu anda çok güzel bir şekilde çalışmalar da devam ediyor. Artık başka illere de gitmeye gerek kalmayacak” diye konuştu.



“Başka illere gitmeye gerek kalmayacak”

Tacettin Sendinç ise il olarak hastaneye ihtiyacın fazla olduğunu söyledi. Ordu Şehir Hastanesi’nin tamamlandığında bölgeye hizmet verecek kapasitede olduğunu ifade eden Sendinç, “Samsun ve Trabzon’a gitmeye gerek kalmayacak. Yapanlardan Allah razı olsun. Şuanda hava şartları engellese de hızlı bir şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.



“Hızlı bir şekilde yapılıyor”

Oktay Sevinç isimli vatandaş da “Hızlı bir şekilde yapıldığına şahit oluyoruz. Ordu’nun buna ihtiyacı vardı. İnsanlar Samsun ve Trabzon’a gitmekten kurtulacaklar" dedi.