Tüketici Hakem Yönetmeliği kapsamında yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliğ, yüzde 25,49 oranında artış öngörüyor. Böylece 2026 yılında tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, belirlenen yeni tutarın altındaki başvurular hakem heyetleri tarafından karara bağlanacak.

1 Ocak 2026’dan İtibaren Geçerli Olacak

Yeni parasal sınır, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre, 186 bin TL’nin altında kalan tüketici uyuşmazlıklarında vatandaşlar, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurabilecek. Bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinin görev alanında kalacak.

Tüketiciler İçin Ne Anlama Geliyor?

Parasal sınırın yükseltilmesiyle birlikte, daha yüksek tutarlı uyuşmazlıklar için mahkemeye gitmeden, daha hızlı ve masrafsız bir şekilde çözüm imkânı sağlanmış olacak. Uzmanlar, düzenlemenin tüketici haklarının korunmasını güçlendirdiğini ve yargının iş yükünü azalttığını belirtiyor.

Yeni düzenleme, özellikle ayıplı mal ve hizmetler, sözleşme uyuşmazlıkları ve tüketici şikâyetleri gibi alanlarda başvuru yapan vatandaşlar için önemli kolaylıklar getirecek.