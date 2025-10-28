Tarım ürünlerinin yoğun işlem gördüğü ELÜS piyasasında bu hafta arpa, buğday ve mısır öne çıkan ürünler oldu. 20-24 Ekim haftasında ekmeklik buğdayın haftalık işlem ortalaması kilogram başına 13,73 lira, makarnalık buğday ise 12,92 lira olarak kaydedildi.

TÜİK'in bitkisel üretim tahmininde arpada yüzde 26'lık bir düşüş beklenmesi, fiyatların yükselmesine neden oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 30 Ekim’de yapacağı 250 bin ton yemlik arpa ithalatı duyurusu da fiyatları düşürmeye yetmedi.

TMO, 3 Haziran’da arpa alım fiyatını ton başına 11 bin lira, ekmeklik ve makarnalık buğday fiyatlarını ise 13 bin 500 lira olarak açıklamıştı. Ancak ELÜS piyasasında arpa, TMO alım fiyatının üzerinde işlem görerek ton başına 13 bin lira seviyelerine kadar çıktı.

Uzmanlar, yem fiyatlarındaki sürekli artışın arpa fiyatlarını daha da yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor. Arpa piyasasındaki gelişmeler, hem üretici hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.