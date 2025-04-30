Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, vatandaşlar sarsıntının kısa sürdüğünü ve günlük hayatın normal şekilde devam ettiğini belirtti. Ünye sakinlerinden Mustafa Fidan, “Hafif bir sallantı hissettik ama çok şükür korkulacak bir durum yok. Rutin hayatımıza devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı. Bir diğer vatandaş Yüksel Duman ise, “Ayaklarımın altında küçük bir titreşim hissettim, 1-2 saniyelik bir sarsıntıydı,” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Geçmiş olsun Ordu. Merkez üssü Ünye ilçemizin açıkları olan 3.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun,” sözleriyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD ekiplerinin bölgede durumu takip ettiği, can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.