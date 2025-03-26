Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Opet’in bayilik sözleşmesi yürülükteyken, bayilik faaliyetlerinin yürütüldüğü arazi üzerinde Opet lehine tesis edilen kira hakkının sürelerinin uzatıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Bu uygulamanın, bayi ile Opet arasındaki dikey ilişkilerin beş yılı aşan bir süreye yayılmasına neden olduğu ifade edildi.

Rekabet Hukuku ve Bayilik Anlaşmaları

Mevzuata göre, akaryakıt bayilik sözleşmeleri, bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümülülüğü ile intifa ve kira sözleşmeleri birlikte değerlendiriliyor. Bu kapsamda, dağıtıcı firmaların bayileri ile yaptıkları anlaşmaların Grup Muafiyeti Tebliği’nden faydalanabilmesi için sürelerinin en fazla beş yıl olması gerekiyor. Ancak, dağıtıcı şirketlerin bayilerini beş yıldan uzun süreli anlaşmalara zorlamasının rekabet kurallarına aykırı olduğu belirtiliyor.

Rekabet Kurulu’nun başlattığı soruşturma sonucunda Opet’in bu uygulamalarla rekabet hukuku kurallarını ihlal edip etmediği ortaya çıkacak. Eğer Opet’in söz konusu yasal sınırları aştığı tespit edilirse, şirket hakkında yaptırım kararlarının alınması gündeme gelebilir.

Sürecin nasıl ilerleyeceği, Rekabet Kurulu’nun yapacağı incelemeler sonrasında netlik kazanacak.