ONS ALTINDA HAREKETLİLİK

Ons altın, güne 3308 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 3289 dolar, en yüksek ise 3367 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralarda 3327 dolardan işlem görüyor. Bu dalgalanma, küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmelerin ve merkez bankalarının açıklamalarının altın üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

GRAM ALTINDA DALGALANMA

Gram altın da benzer şekilde güne 4099 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4051 lirayı gören gram altın, en yüksek olarak 4148 liraya kadar yükseldi. Şu anda 4096 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı’da ise altın fiyatları yukarı yönlü seyrini koruyor. Gram altın 4157 liradan alınırken, satış fiyatı 4217 lira olarak işlem görüyor. Çeyrek ve Cumhuriyet altını gibi diğer ürünlerde de benzer hareketlilik söz konusu.

Altın yatırımcıları, bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verileri ve FED üyelerinin yapacağı konuşmalar doğrultusunda yeni fiyat hareketlerine odaklanmış durumda.