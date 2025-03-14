Aynı zamanda, gram altın 3 bin 500 TL’yi aşarak yeni bir rekora imza attı. Uzmanlar, bu yükselişin devam edeceğini öngörüyor ve ons altının yıl içinde 3 bin 200 dolar seviyelerini test edebileceğini belirtiyor.

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Edecek mi?

Kuyumculuk sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Nasri Amcalar, altındaki yükseliş trendinin süreceğine işaret ediyor. Amcalar, "Dün açıklanan ABD enflasyon verisi beklentilerin altında geldi. Bu durum, ons altının 2 bin 990 dolara kadar yükselmesine neden oldu. Bunun sonucunda gram altın da rekor seviyelere ulaştı ve şu an itibarıyla 3 bin 560 TL’den işlem görmekte. Rusya-Ukrayna savaşının belirsizliği ve Trump’ın Avrupa Birliği ülkelerine uygulamayı planladığı ek gümrük tarifeleri nedeniyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar Mücevher Altından Çok İşçiliksiz Altına Yöneliyor

Altın yatırımına ilginin arttığını belirten Amcalar, "Şu anda yatırımcılar daha çok işçiliksiz altınlara yöneliyor. Mücevher altına olan talep düşük, ancak yatırım amaçlı alınan gram altın, çeyrek altın ve tam altına ilgi oldukça fazla. Şu an itibarıyla gram altın 3 bin 560 TL, çeyrek altın 5 bin 800 TL, yarım altın 11 bin 600 TL ve tam altın 23 bin TL seviyelerinden işlem görüyor. Önümüzdeki süreçte ons altının 3 bin 200 doları geçmesini bekliyoruz" dedi.

Kesme Altın Alacaklara Uyarı

Piyasada kesme altınlara olan talebin arttığını belirten Amcalar, bu tür altınların alınırken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu vurguladı. "Bazı kesme altınların üzerinde damga veya marka bulunmuyor. Bu tür altınlar alınıp satılmamalı. Kesinlikle altının üzerinde firmanın ismi ve 995 ayar damgası olmalıdır. Bu, altının saflığını ve güvencesini gösterir. Gelecekte bu konuda düzenlemeler getirilebilir. Kesme altınlar makasla kesildiği için standart ölçüleri yakalamak zor oluyor, bu yüzden daha güvenli yatırımlar tercih edilmeli" diye konuştu.

Altın piyasasındaki hareketlilik devam ederken, yatırımcılar dikkatli adımlar atmaya çağrılıyor. Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmenin önemine vurgu yaparken, altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceğini belirtiyor.