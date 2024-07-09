Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Disiplin Kurulu, Türkiye-Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra "bozkurt işareti" yapması nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. UEFA'ya tepki gösteren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, "2 maçlık cezayı kabul edilemez, hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz" açıklaması yapmıştı.

Türkiye'de hemen her kesim Merih'e verilen cezayı siyasi bir karar olarak nitelendirdi.

Hollanda’nın efsanesi Marco van Basten bile:"Merih Demiral'a verilen cezayı çok saçma buluyorum. Bu davranışın mümkün olmadığı hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi?" açıklamasında bulundu.

On binlerin Bozkurt selamı Avrupa’yı korkuttu! Hollanda maçını niye kaybettik? Gaza mı geldik? Hakem Hollandalıların kırmızı kartlarını neden vermedi?

EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takımımız, hakem kararlarının damga vurduğu karşılaşmada Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Tartışmalı kararlar alan Fransız hakem Clement Turpin maça damga vurdu!

Öncelikle şu soruları soralım:

Mert Müldür’e yapılan ve Xavi Simons’un sarı kartıyla sonuçlanan pozisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? (Özellikle kırmızı kartın gerekli olup olmadığı konusunda)

Samet Akaydin’in rakibiyle yerdeki çarpışmasında, Hollandalı oyuncunun hareketiyle ilgili görüşünüz nedir?

Karşılaşmanın ilk yarısında Barış Alper’e yapılan pozisyonda, bariz gol şansı var mıdır?

Hollanda kalesine çekilen şuttaki penaltı beklentisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Rakip Hollanda’nın beklentisi olan potansiyel penaltıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Karşılaşmanın ilk yarısında Barış Alper’e yapılan pozisyonda, bariz gol şansı var mıdır?

Karşılaşmanın ilk yarısında Barış Alper’e yapılan pozisyonda, bariz gol şansı var mıdır?

Hollanda kalesine çekilen şuttaki penaltı beklentisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Rakip Hollanda’nın beklentisi olan potansiyel penaltıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Heyecan dolu maçın ilk yarısında Hollanda'da Xavi Simons, Mert Müldür'e yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. Bu kart sonrası taraftarlar adeta çılgına döndü. Maçın hakemi Clement Turpin, bu faul sonrası Xavi Simons'a sarı kart verdi.

Müsabakanın 65. dakikasında ceza sahası dışında topu önünde bulan Kenan Yıldız sert bir vuruş yaptı, kaleci, gelen topu çıkardı. Ardından Kaan Ayhan ceza sahasından vuruşunu yapmak isterken yerde kaldı, bu esnada A Milli Takımımızın oyuncuları penaltı bekledi ancak oyun devam etti.