42 bin 444 adetlik satışla ekim ayını geride bırakan OMODA & JAECOO, aylık bazda yüzde 29 ve yıllık bazda yüzde 88 büyüme kaydetti. Ekim ayında OMODA & JAECOO’nun yeni enerjili araç satışları 27 bin adedi aşarak toplam satışların yüzde 64’ünden fazlasını oluşturdu. Bu sonuç, markanın yeni enerjiye geçişteki kararlılığını ve teknolojik liderliğini açıkça gösteriyor.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markaları OMODA & JAECOO, yükselen küresel performansını ekim ayında da sürdürdü. Güçlü büyüme ivmesi ekim ayında devam eden OMODA & JAECOO, küresel satışlarını 42 bin 444 adede çıkardı. Bu rakam, aylık bazda yüzde 29 ve yıllık bazda yüzde 88 artış anlamına geliyor. Marka, karmaşık ve sürekli değişen uluslararası pazarda üstün ürün rekabet gücünü ve marka dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı. Yurtdışı genişlemesinden bu yana OMODA & JAECOO, küresel yapılanmasını ve yeni enerji stratejisini entegre bir şekilde ilerleterek, küresel büyümenin ölçütü olarak konumunu sürekli güçlendirdi.

Bölgesel pazar derinleşmesinde önemli başarılar elde edildi!

Dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markalarından biri olan OMODA & JAECOO, küresel pazarda olağanüstü ürün gücü ve hassas bölgesel operasyon kabiliyetiyle dikkat çekerek satışlarda sürekli atılım elde ediyor. OMODA & JAECOO’nun hızlı genişlemesinde Avrupa pazarı kilit bölge konumunu korurken her iki marka da ekim ayında istikrarlı biçimde güçlü satış performansı sergiledi. Bu kapsamda, Polonya pazarı aylık 1.800 adedin üzerinde satışla tarihi bir rekor kırdı ve aylık bazda yüzde 48 büyüme elde etti; İtalya pazarı ise 1.500 adedin üzerinde satışla aylık yüzde 29 artış kaydetti. Güneydoğu Asya ve Tayland pazarları güçlü ivmesini sürdürerek, 2 bin 700 adedin üzerinde satış ve aylık yüzde 47 artış oranıyla bölgesel büyümede lider konuma yerleşti. Amerikan pazarında ise Brezilya ve Meksika gibi kilit ülkelerde aylık bazda artış sağlanarak istikrarlı bir büyüme eğilimi oluşturuldu. Bunun yanı sıra, gelişmekte olan pazarlar da dikkat çekici bir performans sergiledi. Hollanda’da aylık bazda yüzde 94 artış kaydedilerek markanın bu pazardaki patlayıcı büyüme potansiyeli ortaya kondu. Endonezya, Avustralya ve diğer bölgelerdeki istikrarlı artış ise küresel pazar yapılanmasını daha da güçlendirdi. OMODA & JAECOO, farklı bölgelerdeki tüketici taleplerini karşılamak üzere hassas yerelleştirme stratejileri ve teknolojik yenilikler aracılığıyla küresel ölçekte sürdürülebilir bir büyüme modeli inşa ediyor.

Yeni enerjili araçlar büyümenin merkezinde!

Ekim ayında OMODA & JAECOO’nun yeni enerjili araç satışları 27 bin adedi aşarak toplam satışların yüzde 64’ünden fazlasını oluşturdu. Bu sonuç, markanın yeni enerjiye geçişteki kararlılığını ve teknolojik liderliğini açıkça gösteriyor. Bu başarı, ileri teknolojinin ve güçlü pazar çekiciliğinin ortak etkisiyle gerçekleşti. Çeşitlendirilmiş ürün gamı, genel satış büyümesini destekleyerek markanın pazar konumunu güçlendirdi ve kuvvetli rekabet gücü ile büyüme potansiyelini sergiledi. Böylece gelecekteki sürdürülebilir gelişim için sağlam bir temel oluşturuldu.