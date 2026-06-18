Birleşik Krallık, Avustralya, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok stratejik pazarda güçlü büyüme kaydeden marka, yüksek değerli segmentlerdeki konumunu daha da güçlendirdi. JAECOO 7'nin Birleşik Krallık'ta ilk sıralarda yer alması ve JAECOO 5 EV’nin Avustralya’da elektrikli araç satışlarında ikinci sıraya yükselmesi, markanın ürün gücünü ortaya koydu. Bununla birlikte Avrupa'da sektör ortalamasının üzerinde büyümesini sürdüren OMODA | JAECOO, İspanya'da 50 bin adetlik satış eşiğini aşarak tüketicilerden gördüğü güçlü kabulü bir kez daha kanıtladı. Küresel büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüren marka, kullanıcılarına yüksek kaliteli ve yenilikçi mobilite deneyimleri sunmaya devam ediyor.

Yenilikçi yaklaşımı, ileri teknoloji vizyonu ve kullanıcı odaklı mobilite anlayışıyla dikkat çeken OMODA | JAECOO, Mayıs 2026'da küresel pazarlarda dikkat çekici bir performans sergileyerek aylık satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 188,66 artırdı ve 75 bin 911 adede ulaştı. Hız kazanan küreselleşme stratejisinin desteğiyle markanın ana modelleri, yüksek değerli segmentlerde pazar paylarını artırmayı sürdürürken, dünyanın önde gelen otomotiv pazarlarındaki konumunu da güçlendirdi.

Birleşik Krallık ve Avustralya'da güçlü başarı

Tüketici beklentilerinin yüksek, regülasyonların ise son derece sıkı olduğu sağdan direksiyonlu pazarlarda OMODA | JAECOO, mayıs ayında stratejik büyümesinin meyvelerini toplamaya başladı. Bu kapsamda, Birleşik Krallık Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Birliği'nin (SMMT) verilerine göre OMODA | JAECOO, mayıs ayında ülkede toplam 7 bin 961 araç tesciline ulaştı. Markanın öne çıkan modeli JAECOO 7, tek ayda gerçekleştirdiği 3 bin 27 adetlik satışla Birleşik Krallık genel yeni otomobil satış sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Model ayrıca 2026 yılı ilk beş aylık toplam satış performansında da ilk üç içerisindeki konumunu korudu. Ocak-Mayıs döneminde markanın toplam tescil adedi ise 43 bin 74'e ulaşarak pazardaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Benzer bir başarı Avustralya'da da yaşandı. OMODA | JAECOO, mayıs ayında Avustralya'da 2 bin 570 adet satış gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 729 büyüdü ve pazara girişinden bu yana en yüksek aylık satış rakamına ulaştı. Tam elektrikli JAECOO 5 EV ise tek ayda 2 bin 126 adet satış gerçekleştirerek Avustralya'nın bataryalı elektrikli araç (BEV) satış sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Tesla Model Y'nin hemen ardından gelen model, BYD başta olmak üzere birçok güçlü rakibini geride bırakarak markanın yeni enerji araçları alanındaki rekabet gücünü ortaya koydu.

Avrupa'da pazarın üzerinde büyüme

OMODA | JAECOO, Avrupa Birliği'nin önemli pazarlarında da büyümesini sektör ortalamasının üzerinde sürdürmeye devam ediyor. Markanın bilinirliği ve tüketici kabulü her geçen gün artarken, satış performansı da bunu destekliyor.

İspanya'da mayıs ayında 4 bin 33 adet satış gerçekleştiren marka, yüzde 3,6 pazar payına ulaştı ve üst üste dördüncü ay satış rekoru kırdı. Toplam satışlarının 50 bin adedi aşmasıyla birlikte OMODA | JAECOO, ülkede en yüksek tüketici kabulüne sahip Çinli otomotiv markaları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. OMODA 5 modeli ise mayıs ayında 1.487 adet satış rakamına ulaştı.

İtalya'da da markanın yükselişi dikkat çekti. Mayıs ayında satışlar 4 bin adedi aşarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 336,2 büyüme kaydedildi ve pazar payı yüzde 2,7 seviyesine ulaştı. Böylece marka, İtalya'da üst üste beşinci ay da üç haneli büyüme performansını sürdürmüş oldu.

Yılın ilk aylarından itibaren İtalya'da istikrarlı bir yükseliş grafiği çizen OMODA | JAECOO, ocak ayında 2 bin 557 adet satışla yüzde 368 büyüme kaydederken, şubat ayında 3 bin adet barajını aşarak yüzde 481 büyüdü. Mart ayında ülkenin en çok satan ilk 20 markası arasına giren marka, nisan ayında ise pazar payını yüzde 2,54 seviyesine yükseltti.

Küresel büyüme yolculuğu devam ediyor

OMODA | JAECOO'nun mayıs ayı performansı, markanın küresel kullanıcı tabanını istikrarlı şekilde genişletmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Marka, ürün gamının potansiyelini daha da artırırken, yerel pazarların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini geliştirmeyi ve dünya genelindeki kullanıcılara yüksek kaliteli, yenilikçi ve kişiselleştirilmiş mobilite çözümleri sunmayı sürdürecek.

Şehir hayatından açık hava keşiflerine, spordan geleceğin teknolojilerine kadar OMODA | JAECOO tutkuyla ilerlemeye devam ediyor. Futbol heyecanı dünyayı sarıp, hayalleri, azmi ve kararlılığı beslerken, marka da genç bir bakış açısını ve cesur keşfetme isteğini simgeleyen "Forever 26" felsefesini benimseyerek daha açık ve sınırsız bir geleceği kucaklıyor. Marka, "Aile İçin, Şampiyonluk İçin." felsefesini benimseyen ana şirketi Chery tarafından yönlendiriliyor. Chery, dünya çapında bir vizyonla küresel mobilite evrimini yönlendirmeye devam ederken, kullanıcılarının şampiyon mentalitesiyle hedeflerinin peşinden koşmalarını ve hem gündelik yaşamda hem de rekabette sınırları zorlamaya devam etmelerini teşvik ediyor.