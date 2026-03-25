Yenilikçi tasarım anlayışı ve ileri teknoloji yaklaşımıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, “Hareket Halinde Sanat” (Art in Motion) felsefesiyle otomobili bir ulaşım aracının ötesine taşıyarak, modern yaşamın stil sahibi bir parçası olarak yeniden tanımlıyor. Bu kapsamda marka, teknoloji ve trend odaklı yenilikçi tasarım dilini bir araya getirerek, yalnızca işlevsellik ve görsel çekicilik arasında kusursuz bir denge kurmakla kalmıyor, aynı zamanda otomobilleri birer mobil moda ifadesine dönüştürüyor. Bu yaklaşım, küresel çaptaki kullanıcıların kendini ifade etme ihtiyacı ve yükselen estetik beklentileriyle güçlü bir uyum yakalıyor. Bu noktada markanın Türkiye pazarına da adım atan yeni modelleri OMODA 5 ve OMODA 7, modern mobilitenin iki farklı tarzını ortaya koyuyor.

Sınır tanımayan tasarım DNA’sı tüm ürün gamına yayılıyor

OMODA & JAECOO, günümüzün global trend belirleyicilerinin yaşam tarzını derinlemesine analiz ederek tasarım yaklaşımını sürekli olarak geliştiriyor. “CROSS” kimliğini benimseyen marka, geleneksel tasarım kalıplarını geride bırakarak yeni nesil kullanıcılarla güçlü bir bağ kuruyor ve yenilikçi teknoloji ile moda odaklı yaklaşımı bir araya getiriyor. Bu vizyon, yüksek tanınırlığa sahip “sınır tanımayan entegre” bir tasarım dili oluşturuyor.

Markanın temel DNA’sı olarak tüm ürün gamına yayılan bu yaklaşım, tasarımda güçlü bir bütünlük sağlarken modeller arasında karakteristik farklılaşmayı da mümkün kılıyor. OMODA & JAECOO, güçlü marka kimliğini korurken farklı segmentteki otomobil kullanıcılarının beklentilerine yanıt vererek OMODA 5 ve OMODA 7 gibi yenilikçi modellerin temelini oluşturuyor.

OMODA 5: “TEK ARAÇ, İKİ RUH” felsefesinin ikonik yorumu

Bir tasarım ikonu olarak öne çıkan OMODA 5, fütüristik estetik ile akıllı teknolojiyi kusursuz bir uyum içinde buluşturuyor. “TEK ARAÇ, İKİ RUH” konsepti etrafında şekillenen model, tasarım, fonksiyonellik ve kullanıcı deneyimini tek bir potada eriten bütüncül bir yaklaşım sunuyor.

Tasarım tarafında teknoloji ve trendin akıcı birlikteliği öne çıkıyor. Modelin ön ızgara ve far grubu, gerilim hissi yaratan bütünleşik yapısıyla güçlü ve yenilikçi bir duruş sergilerken, sportiflik, moda ve inovasyon gibi temel değerleri yansıtarak modern şehir yaşamıyla güçlü bir bağ kuruyor. Araca yandan bakıldığında akıcı hatlar ve heykelsi yüzeyler hem estetik görünümü hem de aerodinamik performansı destekliyor. Işık ve gölge oyunları araca derinlik ve dinamizm kazandırırken, şehir içi kullanım ile hafta sonu kaçamakları arasında dengeli bir karakter sunuyor.

Fonksiyonel açıdan OMODA 5, teknoloji ve deneyimin çift yönlü gücünü yansıtıyor. Savaş uçağı kokpitinden ilham alan siyah iç mekân, kavisli çift ekran ve sportif koltuklarla birleşerek sürücüye yüksek teknolojili, sürükleyici bir atmosfer sunuyor. ECO ve Sport sürüş modları ise kullanıcıların konfor ile performans arasında zahmetsizce geçiş yapmasına olanak tanıyor.

OMODA 7 yenilikçi tasarımda yeni bir referans noktası

OMODA & JAECOO’nun premium amiral gemisi OMODA 7, markanın sınır tanımayan estetik anlayışını daha ileri bir seviyeye taşıyor. Tasarım, teknoloji ve kalite alanlarında kapsamlı bir gelişim sunan model, rafine yaşam tarzını benimseyen şehirli kullanıcıların beklentilerine güçlü bir yanıt veriyor.

Keskin “X” formundaki ön yüz tasarımı, ileri eğimli duruşu, gizli cam ve silecek detayları ile geniş iç hacmi bir araya getiren OMODA 7, uluslararası tasarım ödülleriyle “En Güzel Crossover” unvanını kazanarak iddiasını ortaya koyuyor. Estetik ile fonksiyon arasında kurulan bu dengede, segmentine özgü 15,6 inçlik “star-rail” kayar ekran hem teknolojik etkileşimin merkezi hem de iç mekânın görsel odağı olarak konumlanıyor. Aracın dinamik ambiyans aydınlatması ise özellikle gece sürüşlerinde şehir yaşamına ritim ve enerji katıyor.

Modelin sunduğu “üst düzey” kullanım deneyimi, konfor detaylarında da kendini hissettiriyor. ENC motor gürültü azaltma ve hidrolik montaj teknolojisi ile desteklenen ultra sessiz VIP kabin, dış dünyayı minimuma indirerek yolculukları daha huzurlu ve keyifli bir deneyime dönüştürüyor. OMODA & JAECOO’nun tasarım yaklaşımında sınırlar hiçbir zaman bir kısıt olarak görülmüyor. Aksine yeniden keşif ve inovasyon için bir başlangıç noktası olarak ele alınıyor. Markanın, stil ve inovasyonun global vitrinlerinden biri olan London Fashion Week’te yer alması da bu vizyonun güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Ürün tasarımından yaşam tarzı ifadesine uzanan bu bütüncül yaklaşım, otomobilleri yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıkararak trendlerin ve bireyselliğin güçlü birer temsilcilerine dönüştürüyor. Gelecekte ise OMODA & JAECOO, kalıpları yıkmaya ve dünyanın dört bir yanındaki keşif ruhuna sahip kullanıcılarla birlikte sınırsız bir mobilite vizyonu inşa etmeye kararlılıkla devam edecek.