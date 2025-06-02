“OMAKE ve MobilChef ile 100'den fazla model sergiledik”

OMAKE ve MobilChef markalarıyla fuarda yer aldıklarını belirten OMAKE Yönetim Kurulu Üyesi Murat Atiker, “Bu fuarda hem OMAKE markamızla set üstü endüstriyel mutfak makinelerimizi hem de MobilChef markamızla mobil mutfak çözümlerimizi sergiliyoruz. Toplamda 100'den fazla modelle katıldık. Her biri farklı konsept ve kullanım alanına göre özelleştirilebiliyor,” dedi.

OMAKE Yönetim Kurulu Üyesi Murat Atiker, Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a firmanın ürünleri hakkında bilgi verdi ve hedeflerini anlattı

MobilChef, mobil mutfak çözümleriyle dikkat çekti

MobilChef markası altında sundukları mobil mutfakların açık veya kapalı alanlarda konser, festival, belediye ve zincir grup gibi birçok alanda tercih edildiğini aktaran Atiker, “Öne çıkan modellerimiz arasında EcoBox, MoboxKaravan, Aşevi, Snack Bar, Outdoor Kitchen + Sauna, Soğuk Oda, Atibox Karavan ve temalı büfe sistemlerimiz yer alıyor. Bu ürünler Avrupa başta olmak üzere yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediliyor,” dedi.

İhracat yaptıkları ülkelerde servis ve teknik destek hizmetleri sunduklarını belirten Atiker, “Yurt dışındaki partner firmalarımızla koordineli şekilde hizmet veriyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin ithal ettiği ürünleri yerli ve milli olarak Konya’da üretip, dünya pazarlarında rekabetçi hale getirmek,” ifadelerini kullandı.

OMAKE Türkiye Satış Müdürü Samet Genç, markanın ürünleri hakkında Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a bilgi verdi

“1350 m²’lik alanda fuarda yerimizi aldık”

OMAKE Türkiye Satış Müdürü Samet Genç ise, HOSTECH by TUSİD Fuarı’na büyük bir katılımla hazırlandıklarını belirtti. “Fuarda 1350 metrekarelik alanda, OMAKE ve MobilChef markalarımızla yerimizi aldık. Set üstü mutfak ekipmanlarının %90-95’ini kendi tesislerimizde üretiyoruz,” dedi.

“Waffle makinelerinde akla gelen ilk markayız”

Özellikle waffle makineleriyle sektörde sembolleştiklerini ifade eden Genç, “Kırmızı tasarımı ve değiştirilebilir kalıplarıyla öne çıkan waffle makinelerimiz, yüksek performansı sayesinde seri üretim yapan işletmelerin tercihi. 15 farklı kalıp seçeneğimiz bulunuyor,” diye konuştu.

“Konya’dan dünyaya ihracat yapıyoruz”

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan büyük ölçekli üretim tesislerinde yaklaşık 300 kişilik bir ekiple üretim yaptıklarını vurgulayan Genç, “Tüm parçaları kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu sayede hem kaliteli hem de servis ve yedek parça açısından hızlı çözüm sunuyoruz. Yerli üretimle cari açığın azaltılmasına katkı sağlıyoruz,” dedi.

“HORECA sektörüne tam çözüm sunuyoruz”

OMAKE’nin geniş ürün yelpazesi hakkında bilgi veren Genç, şunları söyledi:

“Salamander grubu, fritözler, ızgaralar, tabak kapatma makineleri, burger makineleri, hamur açma makineleri, elektrikli pizza fırınları, tost makineleri, sebze doğrayıcıları ve set üstü mikserler gibi çok çeşitli ürünlerimiz var. Özellikle üç katlı pizza fırınları üretiminde Türkiye’de tekiz.”

OMAKE ve MobilChef, HOSTECH by TUSİD 2025’te sergiledikleri ürün çeşitliliği, yerli üretim gücü ve ihracat odaklı vizyonlarıyla hem sektör profesyonellerinden hem de uluslararası ziyaretçilerden tam not aldı. Konya’dan dünyaya açılan bu iki güçlü Türk markası, Türkiye’nin üretim gücünü ve teknolojik kabiliyetini bir kez daha kanıtladı.

ÖMER ATİKER STANDI ZİYARET EDENLERLE BİREBİR İLGİLENDİ

Başarılı iş insanı ve Ömer Atiker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Atiker, bünyesindeki markalarla Hostech By Tusid Fuarı’nda yerini aldı. Konya’daki dev üretim tesislerinde üretilen kaliteli ürünleriyle, dünyanın birçok noktasına ihracat yapan Ömer Atiker Holding, fuarda sergilediği yenilikçi çözümlerle büyük beğeni topladı.

Fuarda standını ziyaret ettiğimiz Ömer Atiker, işinin başında olmanın getirdiği sorumlulukla, standa gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerle birebir ilgilendi. Misafirlerine ürünleri bizzat tanıtan Atiker, markanın uluslararası pazardaki başarısının arkasında güçlü bir üretim altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışının bulunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hostech By Tusid Fuarı, Ömer Atiker Holding’in küresel vizyonunu ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koyarken, firmanın sektördeki lider konumunu da pekiştirmiş oldu.