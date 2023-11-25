Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘oltalama yöntemi’ olarak bilinen ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet sitelerini taklit ederek 100 kişiyi 2 milyon TL dolandırılan şebekeyi tespit etti. Ekipler teknik ve fiziki takip sonucunda şebekede bulunan B.E., S.A., H.K., L.Ç. ve S.G.’yi deşifre etti. Şafak vakti şebekede bulunan 5 kişi, evine eş zamanlı baskın yapılarak yakalandı.



Vurgunda aldıkları paraların izini kaybettirmek için kripto paraya çevirdiler

Şebeke yapılan operasyonda sonrasında detaylar gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin, dolandırıcılık için banka hesaplarını kullandıran kişilere haftalık 4 bin TL maaş verdiği, suçtan elde edilen paranın izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdiği belirtildi.

Dolandırıcılık suçundan daha önceden kaydı bulunan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Operasyon sonrasında dolandırıcılık için kurulan taklit siteler polis tarafından kapattırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.E. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.