Züccaciye ürüneri 100'ün üzerinde ülkeye gönderilirken, Türkiye’nin kilogram başına ortalama ihracat değerinin 4,5 dolarla yaklaşık üç katına ulaşan sektör, tonaj bazında ise Çin’in ardından dünyanın en büyük üreticileri arasında bulunuyor. Züccaciyecıler Derneği Başkanı Burak Onder, sektörün çıkış reçetesini açıkladı. Enflasyonla mücadele programını desteklediklerini, bu süreçte Türkiye’nin üretim kaslarını kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Önder, üreticiye uygun şartlı işletme kredisi sağlanması, sanayi ve dijital dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, e-ticaret ve e-ihracat altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Enflasyonla mücadelenin sürdürülürken sanayinin üretim gücünün de korunması gerektiğini vurgulayan Önder, "Üreticiye fatura karşılığı uygun maliyetli işletme kredisi sağlanması, otomasyon, sanayi ve dijital dönüşüm yatırımlarının özel finansman mekanizmalarıyla desteklenmesi, lojistik ve liman maliyetlerinin düşürülerek Türkiye’nin küresel rekabetçiliğinin artırılması, yerli e-ticaret altyapısının güçlendirilmesi, e-ihracat ve sınır ötesi e-ticaretin desteklenmesi gerekiyor. Eximbank modeline benzer bir yapının yatırım finansmanı tarafında da oluşturulabilir. Bu alanda bugün atılacak adımların sonuçları bir-iki yıl içerisinde görülebilir. Yüksek teknolojili üretim de güçlü bir sanayi ekosistemine ihtiyaç duyar. Uçaktan otomobile kadar yüksek teknolojili ürünlerin üretilebilmesi için tekstilden plastiğe, metalden bağlantı elemanlarına kadar sanayinin tüm kılcal damarlarının güçlü olması gerekiyor. Konvansiyonel ticaret yöntemlerinin yanında e-ticaret ve sınır ötesi e-ticaretin dünya ticaretindeki ağırlığı hızla artıyor. Özellikle Çinli şirketler e-ticaret ve sınır ötesi satışlarda son derece agresif bir büyüme politikası izliyor. Bizim de yerli e-ticaret altyapısını güçlendirmesi gerekiyor. Türk e-ticaret platformlarının Suudi Arabistan’dan Romanya’ya, Azerbaycan’dan farklı bölge pazarlarına kadar genişlemesi desteklenmeli. E-ticaret ve e-ihracat Türkiye’nin yeni ihracat kanallarından biri haline getirilmesi gerekir" dedi.

Türkiye'de züccaciye sektörünün son 25 yılda çok önemli mesafe aldığını söyleyen söyleyen Önder, "Sektörün 2035 vizyonunu, Çin haricindeki ülkeler arasında ihracatta 3’üncü ülke konumuna gelmek olarak belirledik. Türkiye, 64 ülkeye sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde. Yakın coğrafyada Avrupa Birliği başta olmak üzere çok önemli pazarlar var. Avrupa Birliği'nin ithalatının azalmasına rağmen biz Türkiye olarak ihracatımızı artırıyoruz ve pazar payımızı koruyoruz. Afrika kıtası da bizim için önemli lokasyonlarından bir tanesi. Artık küreselleşme kavramının yanında yakın pazarlarda derinleşmenin de önemli olduğunu görüyoruz" dedi.

Avrupa Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu'na üyeliklerini de değerlendiren Önder, "Avrupa Birliği'nde olan biteni ve regülasyonları bilmek, o hazırlık çalışmalarının içinde olmak sektörümüz açısından çok önemli. Bunun yanında Avrupa'da gerçekleştireceğimiz iş birliklerini de çok önemsiyoruz. Giderek büyüyen bir Çin'e karşı bizim modern pazar olarak ifade ettiğimiz süpermarketlerde halen gidecek daha çok yolumuz var. Biz bu üyeliğin hem bürokratik anlamda hem de iş birlikleri anlamında bize yeni bir yol açacağına inanıyoruz" diye konuşt