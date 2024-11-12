Okratoksin A— farklı Aspergillus ve Penicillium türleri tarafından üretilen bir toksindir ve gıdaları en çok kirleten mikotoksinlerden biridir. Aynı zamanda, sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir.

Okratoksin, esas olarak Aspergillus ve Penicillium mantarları tarafından üretilen ve çeşitli gıda ve tarım ürünlerinde kontaminasyona yol açan bir mikotoksindir. Okratoksinin detoksifikasyonu fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle gerçekleştirilebilir ve biyolojik bozunma bu süreçte önemli bir potansiyel gösterir.

"OKRATOKSİN – A"Nedir? Bazı küflerin tahıllar, baharatlar, kahve, kuru incir ve kuru üzüm gibi ürünlerde oluşturduğu toksik (zehirli) bir maddedir. Okratoksin-A (OT-A) başta Aspergillusochraceus ve Penicilliumviridicatum olmak üzere çeşitli Aspergillus ve Penicillium türleri tarafından sentezlenmektedir.

Okratoksin A (OTA) analiz çalışmalarında farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bunlardan HPLC yöntemi, özel bir cihaz kullanılarak yapılan yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemidir. Bu yöntem analitik ayırma teknikleri amacı ile kullanılmaktadır.

Aflatoksinler aspergillus bir küf türü olarak üretilen, çeşitli yollar ile gıdalara bulaşan ve maruz kalan insanlarda kansere neden olan zehirli bir maddedir. Normalde toprakta bulunur ancak hasat öncesinde veya depolama sırasında gıda maddelerine bulaşıp çoğalabilmektedir.

Okratoksin A özellikle tahıllar ve tahıl ürünleri ile kuru üzümler başta olmak üzere birçok gıda ürününde bulunur. Diğer ürünler arasında kahve ve kahve ürünleri, şarap, üzüm suyu, kakao ve kakao ürünleri ve baharatlar bulunmaktadır.