Öğretmenler Günü, öğretmenlerimize olan minnet ve saygımızı ifade etmek için kutlanan önemli bir gündür. Bu özel gün, öğretmenlerimize olan takdirimizi dile getirmek ve onların emeklerini onurlandırmak için bir fırsattır. Peki öğretmenler günü ne zaman ilan edildi? Acaba öğretmenler günü neden kutlanıyor? 24 Kasım Öğretmenler günü nasıl ortaya çıkmıştır? Türkiye’de neden 5 Ekim değilde 24 Kasım?

Öğretmenler Günü Ne Zaman İlan Edildi? Öğretmenler Günü Neden Kutlanır?

24 Kasım 1928 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını kabul ettiği önemli bir gündür. Bakanlar Kurulu, 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda Atatürk'e bu değerli unvanı vermiş ve ardından 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla resmiyet kazanmıştır.

1981 yılında, Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan bir yılda, onun "başöğretmen" oluşunun kutlanması için ulusal çapta Öğretmenler Günü olarak ilan edildi. "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" başlıklı düzenleme ile 26 Şubat 1981 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu yönetmelikte, Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görevleri ve yetkileri ile kutlama gününe ilişkin esaslar detaylı bir şekilde belirlendi

1994 yılından beri, birçok ülke UNESCO'nun önerisiyle her yıl 5 Ekim gününü Öğretmenler Günü olarak kutlamaktadır. Bu tarih, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen ve öğretmenlerin statüsüne odaklanan hükümetlerarası özel konferansın sona erdiği gün olup, UNESCO temsilcileri ve ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oybirliğiyle kabul edildiği tarihtir. Bu anlamlı gün, dünyanın dört bir yanındaki eğitimcilerin değerini ve katkılarını kutlama fırsatı sunmaktadır.

Öğretmenler Günü Neden Kutlanır?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamak ve öğretmenlere duyulan saygıyı göstermek için kutlanan anlamlı bir gündür. Bu özel gün, eğitimcilerin toplumun temel taşları olduğunu hatırlatır ve onların emeklerine minnettarlığı ifade eder.

Öğretmenler, geleceği şekillendiren bireylerin yetişmesinde kilit rol oynarlar. Onlar sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda değerleri, sorumluluk duygusunu ve hayata dair önemli becerileri de öğreten kişilerdir. Öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olurken aynı zamanda onların güvenini kazanır ve ilham verirler.



Eğitim bayramının kutlanmasıyla birlikte, toplum olarak öğretmenlere olan saygımızı ve takdirimizi ifade etme fırsatını buluruz. Onların fedakarlıklarını anlamak ve emeklerini takdir etmek için bu dayanışma günü önemlidir.

Özetlemek gerekirse, Öğretmenler Günü'nün kutlanmasıyla birlikte öğretmenlik mesleği yüceltilir ve eğitimcilerimize olan minnettarlığımız dile getirilir. Bu anlamlı gün, toplumun en değerli varlıklarından biri olan öğretmenlere saygımızı göstermek için önemli bir fırsattır.

Öğretmenler Günü'nün Kökeni ve İlan Edilişi

Öğretmenler Günü, öğretme mesleğinin önemini vurgulamak ve öğretmenlere olan saygıyı ifade etmek için dünya genelinde kutlanan bir gündür. Bu özel gün, öğretmenlerin toplumda oynadığı kritik rolü ve onların emeklerini takdir etmek amacıyla her yıl kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü'nün kökeni, farklı ülkelerde farklı tarihlerde ilan edilmiştir. Türkiye'de ise 24 Kasım tarihi, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de "Millet Mektepleri Haftası" olarak ilan etmesiyle başlamıştır. Daha sonra bu hafta, 1981 yılında "Öğretmenler Haftası" olarak genişletilerek kutlanmaya devam edildi.



Bu özel gün, öğretme mesleği onurunu ve değerini vurgulamak için bir fırsattır. Öğrenciler ve toplumun diğer bireyleri, eğitimcilerin fedakarlıklarını takdir etmek ve onlara minnettarlıklarını göstermek için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Okullarda yapılan törenler, konferanslar veya hediyeler gibi etkinliklerle öğretmenlere teşekkür edilir ve onların önemli katkıları hatırlanır.

Öğretmenler Günü aynı zamanda bir öğretim yılının sonunu da simgeler. Öğrencilerin eğitim hayatlarında bir dönemi tamamladığı ve yeni bir döneme hazırlandığı bu gün, öğretmenlerin de emeklerinin meyvelerini görmesi açısından anlamlıdır.

Sonuç olarak, Öğretmenler Günü, öğretme mesleği ve eğitimin önemini vurgulayan anlamlı bir gündür. Bu özel gün, toplumun tüm bireyleri için farkındalık yaratmak ve öğretmenlere olan saygımızı ifade etmek için kutlanmalıdır.