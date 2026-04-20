Volkswagen Ticari Araç, çok tercih edilen modelleri Caddy Life ve Transporter için Nisan ayına özel bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında kurumsal müşteriler, avantajlı faiz oranları ve farklı vade seçenekleriyle sunulan kredi imkanlarından yararlanabiliyor.

Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle düzenlenen kredi kampanyasında, tüzel müşterilere Transporter modeli için 1.200.000 TL’ye, Caddy Life modeli için 850.000 TL’ye kadar kredi kullanımında 6 ay vadeli yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor.

Daha yüksek tutarlı kredi taleplerinde ise Caddy Life için 1.500.000 TL’ye, Transporter için de 2.000.000 TL’ye kadar avantajlı faiz oranlarıyla finansman desteği sağlanıyor. Kampanya kapsamında ayrıca 48 aya varan vade seçenekleri de bulunuyor.

Nisan ayı sonuna kadar geçerli olan kampanya, Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcıları’nın stoklarıyla sınırlı.