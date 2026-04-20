Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, son günlerde hem yargı sürecine ilişkin gelişmeler hem de geçmiş görev dönemine dair ortaya atılan iddialarla gündemde. Özellikle Ordu’da görev yaptığı döneme ilişkin dile getirilen “evli bir kadınla ilişki” ve bu süreçte kamu gücünün kullanıldığı yönündeki iddialar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yarkadaş, özellikle Sonel’in Ordu’da görev yaptığı döneme ilişkin öne sürdüğü iddialarla kamuoyunda tartışma yarattı.

Paylaşımında, söz konusu dönemde yaşandığını ileri sürdüğü bazı olaylara dikkat çeken Yarkadaş, valinin özel hayatına ilişkin iddialar üzerinden kamu gücünün kullanımıyla ilgili sorular yöneltti.

Yarkadaş, “Evli bir kadınla ilişki yaşadığı” iddiasını dile getirerek, bu durumun çevrede rahatsızlık oluşturduğunu ve bir esnafın durumu dile getirmesi sonrası “zabıta aracılığıyla baskı kurulduğunu” öne sürdü.

Aynı paylaşımda, bir kamu görevlisinin de amiri aracılığıyla uyarıldığı iddiasına yer verildi.

“Bu cüreti nasıl buldu?” sorusu

Yarkadaş, paylaşımında dikkat çekici ifadeler kullanarak şu soruları yöneltti:

“Vali bu ‘cüret’i nasıl buldu?”

“Yapanın yanına kar kalıyor gözlemi valiyi daha da cesaretlendirdi.”

Söz konusu ifadelerde, kamu gücünün kullanımına ilişkin eleştirel bir yaklaşım dikkat çekti.

“İddialar araştırılmalı” çağrısı

Yarkadaş’ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, iddiaların doğruluğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından, söz konusu iddiaların ilgili kurumlar tarafından incelenmesi gerektiğine yönelik yorumlar da öne çıktı.