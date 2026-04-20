2026 yılı itibarıyla engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımına ilişkin düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme hem kapsamın genişletilmesini hem de fiyat limitinin güncellenmesini içeriyor. Buna göre engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelliler ile sağlık durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı resmi olarak tespit edilen vatandaşlar, belirlenen şartları sağlamaları halinde ÖTV ödemeden araç satın alabilecek. Daha önce yalnızca belirli oran ve durumlarla sınırlı olan bu hak, yeni düzenlemeyle birlikte daha fazla kişiyi kapsar hale getirildi.

Sistemin en önemli şartlarından biri araçların fiyat sınırı oldu. 2026 yılı için ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil üst limit 2 milyon 873 bin 900 lira olarak belirlendi. Bu tutarın altında kalan ve ayrıca en az yüzde 40 yerlilik oranını sağlayan araçlar muafiyet kapsamında değerlendiriliyor. Bu şart, hem yerli üretimin desteklenmesini hem de belirli bir mali disiplinin korunmasını amaçlıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’de üretilen ve yerli katkı oranı yüksek olan bazı modeller öne çıkıyor. Bunlar arasında Togg’un T10X ve T10F modelleri, Fiat Egea’nın sedan ve Cross versiyonları, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota’nın Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR modelleri ile Hyundai i20 ve Bayon gibi araçlar yer alıyor. Bu modeller hem fiyat limitine yakın segmentte bulunmaları hem de yerlilik oranı şartını karşılamaları nedeniyle ÖTV’siz araç listesinde en çok tercih edilebilecek seçenekler arasında gösteriliyor.

Düzenlemede ayrıca kullanım koşulları da korunuyor. ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor ve bu hak her birey için 10 yılda bir kez kullanılabiliyor. Böylece sistemin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Genel tabloya bakıldığında, 2026 düzenlemesiyle birlikte hem araç çeşitliliği hem de erişim imkânı artmış durumda. Özellikle fiyat limitinin yükselmesi, kullanıcıların daha geniş bir model yelpazesine ulaşmasına imkân tanırken, yerlilik şartı da yerli üretim araçların tercih edilmesini teşvik ediyor.