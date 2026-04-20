Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmut Çalık için uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törende Ahmet Çalık, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Süleyman Soylu, Bilal Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eski bakanlardan Bülent Tüfenkci ile çok sayıda iş ve siyaset dünyasından isim katıldı.

Törende ayrıca Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu da hazır bulundu.

Mahmut Çalık’ın cenazesi, kılınan namaz ve yapılan duaların ardından Topkapı Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedildi.

Aile için taziyelerin, bugünden itibaren üç gün boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da 16.00–20.00 saatleri arasında kabul edileceği bildirildi.