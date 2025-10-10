İşletmesinde her tabakta bir kepçe fazladan pilav koyan Haluk Baba, bunun iki çocuğunun hayrı için olduğunu belirtiyor. 65 yaşındaki Coşar, “Bana aç gelin çocuklar, cebinizde olsun olmasın bana aç gelin” diyerek herkesin sofradan memnun ayrılmasını istiyor.

Haluk Baba’nın menüsünde öğrenciler için yarım porsiyon tavuklu pilav 150 liradan, tam porsiyon ise 550 gram ağırlığında ve 175 lira olarak sunuluyor. İşletme, lezzetinin yanı sıra cömert porsiyonlarıyla da dikkat çekiyor.

Coşar, enflasyon ve fiyat artışlarına dair düşüncelerini de paylaştı: “Evlatlarımıza porsiyon olarak sunuyoruz. Yanına biberinden tut her şeyini veriyoruz. Enflasyonu insanlar tetikliyor. Ben para kazanmayı seviyorum ama her şey para değil. Cennette iki evladım var, onların hayrı için fazladan bir kepçe koyuyorum. Bütün kayıp ailelere sabır diliyorum.”

Öğrenciler Haluk Baba’nın cömertliğini övgüyle karşılıyor. Yiğit Baran Çekici, “Öğrenciyim. Hem ucuz hem de bol. Öğrenci dostu bir yer” derken, Umut Can Akgün, “Normal bir yere göre porsiyonu dört kat daha fazla. Dışarıda bu kadarını yese 400 lira tutar” diye konuştu.

Hatta çevredeki üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler de Haluk Baba’nın cömertliğini fark etmiş durumda. Kanadalı bir öğrenci, “Bugün ikram ediyorlar. Çok merhamet var” dedi.

Haluk Coşar, Avcılar’da hem cüzdan dostu hem de gönül dostu işletmesiyle 16 yıldır değişmeyen bir sevgi ve lezzet adresi olmayı sürdürüyor.