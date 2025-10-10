Kararın ardından, uzun yıllardır izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programların sunucuları İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki de kanalla yollarını ayırdıklarını duyurdu. “Yenigün” programının deneyimli sunucusu Küçükkaya ile “Para Manşet” programının sunucusu Baki’nin ayrılığı, TV100’de sabah yayıncılığında yeni bir dönemin başladığının işareti olarak yorumlanıyor.

İsmail Küçükkaya, Halk TV’den ayrıldıktan sonra 29 Eylül’de tv100’de yayına başlamış, ilk programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuk olmuştu.

Küçükkaya’nın geçtiğimiz günlerde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine gönderdiği mektubu yayında paylaşmasının da yönetimle kriz yarattığı iddia ediliyor.

İsmail Küçükkaya'nın tv100’e geçmesinin ardından beklenen reytinglere ulaşamadığı da söylenenler arasında.

Ebru Baki ise geçtiğimiz yıl Kasım 2024’te Sözcü TV’den ayrılarak tv100’e geçmiş, sabah kuşağında program yapıyordu.

Kanal yönetimi, yayın akışında yapılacak değişikliklerin ve yeni program formatlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi.