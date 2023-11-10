Adana’da bir ilkokuldaki 400 öğrenci 10 Kasım'a özel koreografi düzenledi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Adana’nın Ceyhan ilçesinde de Zahit Çetin İlkokulu bahçesinde bir araya gelen 400 öğrenci, hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

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Öğrenciler, önce bir saati simgeleyen daire oluşturdu. Ardından bedenleriyle akrep ve yelkovan oluşturarak saati 09.05'e ayarladı. Saatin yanında da yine bir grup öğrenci Atatürk’ün ölüm tarihi olan 1938 rakamlarını oluşturdu. Ata'nın ölüm saatinde 8 rakamı 'sonsuzluk' simgesine dönüşerek koreografi tamamlandı.
Sosyal medyada paylaşılan koreografi büyük beğeni topladı.