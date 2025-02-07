Kısa Vadede DİBS Kazandırdı, Döviz ve Borsa Kaybettirdi

Ocak ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,35 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,14, Amerikan Doları yüzde 1,47, BIST 100 endeksi yüzde 2,43 ve Euro yüzde 2,57 oranlarında kayıp yaşattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,53, külçe altın yüzde 2,01, Amerikan Doları yüzde 3,31, BIST 100 endeksi yüzde 4,26 ve Euro yüzde 4,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç Aylık Değerlendirmede Borsa Öne Çıktı

Üç aylık değerlendirmeye göre, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

Altı Aylık Değerlendirmede Külçe Altın Lider

Altı aylık verilerde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı. Buna karşın BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,10 oranlarında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık Değerlendirmede Külçe Altın Zirvede

Yıllık bazda en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,19 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı.

Diğer yatırım araçları incelendiğinde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 7,50, DİBS yüzde 0,15 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,73, Amerikan Doları yüzde 7,15 ve Euro yüzde 11,86 oranlarında kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 3,79, DİBS yüzde 10,36 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 12,05, Amerikan Doları yüzde 16,89 ve Euro yüzde 21,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.