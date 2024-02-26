Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin makarna sektöründe son 10 yıllık dönemde ihracat şampiyonu olan ve İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ülkemizin en büyük 500 sanayi şirketleri arasında 2022 yılsonu itibarıyla 118’nci sırada yer alan Oba Makarna halka arzı başarıyla tamamlandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ÜNLÜ Menkul Değerler, Ziraat Yatırım ve QNB Finansinvest liderliğinde, toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde pay başına 39,24 TL fiyatla gerçekleştirilen halka arzda, satışa sunulan 96 milyon 336 bin 345 adet pay için toplam 4,9 kat yani 472 milyon 215 bin 123 adet talep geldi.

Oba Makarna’nın 3,78 milyar TL büyüklüğündeki halka arzında, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 8,6 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 3,4 katı ve şirket çalışanlarına tahsis edilen payların da yaklaşık 1,2 katı talep oluştu. Yaklaşık 3,4 milyon yatırımcının yer aldığı halka arzda yatırımcı sayısı bakımından 2024 yılının rekoru kırıldı. Satış sonuçlarına göre planlanan tahsisatla uyumlu olarak halka arzda %50 bireysel yatırımcılara %50 de kurumsal yatırımcılara dağıtım yapılırken, Oba Makarna’nın halka açıklık oranı da %20,09 olarak gerçekleşti.

“Gücümüze ortak olan yatırımcılarımıza teşekkürler”

Yatırımcılara ve halka arz sürecinin başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunanlara teşekkürlerini sunan Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, “Köklü şirket tarihimizde önemli bir eşiği ifade eden halka arzımızı başarı ile tamamladık. Şirketimizin global yolculuğundaki büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olarak gördüğümüz halka arzımızı, yatırımcılarımızın yoğun ilgisiyle sonuçlandırdığımız için oldukça gururluyuz. Şirketimize inanan, gücümüze ortak olan tüm yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine teşekkür ederiz. Bu halka arz ile birlikte şirketimizin büyüme planlarına paralel olarak sermayemizi güçlendirip; sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yeşil enerjiyi daha fazla kullanmayı planlıyoruz. Güçlü şirket yapımız ve yatırımcılarımızdan aldığımız destekle büyüme yolculuğumuza devam etmeyi ve ülke ekonomimize sağladığımız katma değeri artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Alpaslan Özgüçlü, Oba Makarna olarak kar dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem karının asgari %10’unun dağıtılacağı taahhüdünde bulunduklarını da hatırlatarakşunları kaydetti: “Hâkim ortaklarımız tarafından şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, halka arz fiyatından bağımsız olarak Oba Makarna paylarına yönelik olarak Borsa’da veya Borsa dışında herhangi bir hisse satışı yapılmayacaktır.”

Oba Makarna’nın payları, Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar'da #OBAMS koduyla Katılım Endeksi’ne uygun olarak işlem görmesi planlanıyor.