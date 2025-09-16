12-14 Eylül 2025 tarihlerinde İspanya’nın Guadalajara kentinde yapılan ve 16 ülkeden 648 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Büber, Büyük Kadın Takım Kumite kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Ali Eşsiz, elde edilen bu önemli zaferin hem kulüp hem de milli takım için gurur verici olduğunu belirterek, “Nurbade’nin başarısı hepimizi çok mutlu etti. Sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılar geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Kendisini ve milli takımımızı tebrik ediyoruz” dedi.