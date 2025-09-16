İstanbul’da Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) tarafından düzenlenen **“Yapay Zekâ Çağında E-Ticaretin Geleceği Zirvesi”**nde konuşan Bakan Bolat, Kovid-19’un e-ticaretin Türkiye’de yaygınlaşmasında kritik bir rol oynadığını belirterek, “2019’da genel ticaret içinde yüzde 4,5 olan e-ticaret payı geçen yıl yüzde 19,5’e yükseldi. Önü hâlâ açık görünüyor.” dedi.

Bakan Bolat, küresel e-ticaret hacminin de 2026’da 8 trilyon doları aşmasının beklendiğini vurguladı. Türkiye’de internet üzerinden mal ve hizmet siparişi verenlerin oranının 2020’de yüzde 35 iken bu yıl yüzde 55,7’ye çıktığını hatırlatan Bolat, “Genç ve dinamik nüfusumuz, mobil cihaz kullanımının yaygınlığı ve coğrafi avantajlarımız e-ticaretin geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Perakende e-ticaret hacminin de 2024’te yüzde 63,7 artışla 1 trilyon 619 milyar TL’ye ulaştığını belirten Bolat, sektörde rekabeti korumak ve Türk üreticilerin yurt dışı satışlarını artırmak için yasal düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Bolat ayrıca, 21 Kasım’da bir “E-Ticaret Festivali” düzenleyeceklerini duyurdu:

“Amacımız ekonomiyi canlandırmak, sektör oyuncularını bir araya getirerek canlılığı artırmak.”

Bakanlık bütçelerinin yüzde 60’ının ihracat desteklerine ayrıldığını hatırlatan Bolat, e-ihracatın da bu kapsamda desteklendiğini vurguladı.