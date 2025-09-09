Kapsama Giren Faaliyetler

Karara göre, nüfus kriterini sağlayan ilçelerde şu meslek grupları gerçek usule tabi olacak:

Her türlü emtia imalatı ve alım-satımı yapanlar

İnşaat sektörüyle ilgili tüm işler

Motorlu taşıtların bakım ve onarımı

Lokanta, kafe ve benzeri hizmet işletmeleri

Eğlence ve istirahat yerleri

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar

Pazar yerlerinde veya gezici olarak satış yapan küçük esnaf ise düzenlemenin dışında tutulacak.

Basit Usulden Çıkış İçin Yeni Dönem

Düzenleme ile birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında götürü usulde vergilendirilen mükellefler için 1995’ten bu yana yürürlükte olan Bakanlar Kurulu Kararı da iptal edildi.

1 Ocak 2026’da Yürürlüğe Giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek uygulama, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak. Böylece özellikle büyükşehirlerdeki esnaf ve küçük işletmelerin vergi yükü artacak, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım atılmış olacak.