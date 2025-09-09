Kapsama Giren Faaliyetler
Karara göre, nüfus kriterini sağlayan ilçelerde şu meslek grupları gerçek usule tabi olacak:
-
Her türlü emtia imalatı ve alım-satımı yapanlar
-
İnşaat sektörüyle ilgili tüm işler
-
Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
-
Lokanta, kafe ve benzeri hizmet işletmeleri
-
Eğlence ve istirahat yerleri
-
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar
Pazar yerlerinde veya gezici olarak satış yapan küçük esnaf ise düzenlemenin dışında tutulacak.
Basit Usulden Çıkış İçin Yeni Dönem
Düzenleme ile birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında götürü usulde vergilendirilen mükellefler için 1995’ten bu yana yürürlükte olan Bakanlar Kurulu Kararı da iptal edildi.
1 Ocak 2026’da Yürürlüğe Giriyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek uygulama, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak. Böylece özellikle büyükşehirlerdeki esnaf ve küçük işletmelerin vergi yükü artacak, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım atılmış olacak.