Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van'ın tarihi ve stratejik önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Köklü tarihiyle, zengin kültür ve gelenekleriyle, eşsiz güzelliği Van Gölü'nü bağrında taşıyan ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Van'da; Van Çevre Yolu'muzun 1. ve 3. kesimlerinin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Van, doğal ve tarihi zenginlikleriyle dünyanın en eski yaşam alanlarındandır. İpek Yolu'nun kadim duraklarından biri olan şehrimiz, ülkemizin İran'a, Türk Cumhuriyetlerine ve Uzakdoğu'ya açılan önemli bir kapısıdır. Bu nedenle ilimizin sosyo-ekonomik faaliyetlerini geliştirmek için önemli ulaşım ve altyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz" dedi.

Van'ın şehir içi ve transit trafik yüküne dikkat çeken Bakan Uraloğlu, çevre yolunun bu ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, "Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu'na bağlanan 41 kilometrelik Van Çevre Yolu'nu projelendirmiştik. Proje kapsamında 8 köprülü kavşak ve bir demiryolu köprüsü yer alıyor. Yolumuzu 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bölünmüş yol standardında inşa ettik. Bugün Edremit Kavşağı ile Kurubaş Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik 1. kesim ile Özalp Kavşağı ile Erciş Kavşağı arasındaki 18 kilometrelik 3. kesim olmak üzere toplam 28 kilometrelik bölümü hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.



"2 milyar 700 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

Bu kesimlerin hizmete alınmasıyla şehir içi trafiğin önemli ölçüde rahatladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Şehir içinden geçen transit trafiği şehir dışına alarak merkezdeki yoğunluğu büyük ölçüde rahatlattık. Ayrıca Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarına yüksek standartlı ve kesintisiz ulaşımı sağladık. Mevcut güzergâhta 75 dakika olan geçiş süresini 20-25 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 2 milyar 400 milyon lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 700 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu 15 bin ton azaltarak çevrenin korunmasına katkı sunacağız" şeklinde konuştu.



"80 milyar lira yatırım gerçekleştirdik"

Van'daki ulaştırma yatırımlarına da değinen Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılından bu yana Van'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 80 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 613 kilometreye çıkardık. Yollarında hiç bitümlü sıcak kaplama yoktu, 400 kilometre üstünde BSK kaplama yaptık. Van Edremit-Gevaş-Bitlis, Erciş-Patnos, Van-Güzelsu, Erciş-Muradiye, Van-Özalp-Saray-Kapıköy gibi önemli güzergâhları bölünmüş yol olarak inşa ettik. Van'ı İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı'na ulaşım sağlaması bakımından önem arz eden Van-Muradiye-Çaldıran Yolu'nu da bu yıl başarıyla tamamladık. Karla mücadelenin en çetin geçtiği 2.644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde artık yolculuk çok daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Bu yatırımla hem uluslararası ticaretimize hız kattık hem de bölge insanımızın kış şartlarındaki ulaşım çilesini büyük ölçüde ortadan kaldırdık."

Van'daki yatırın sadece karayoluyla sınırlı olmadığını ifade eden Uraloğlu, "Yine; Kale, İki Nisan, Erciş Sanayi, Van Bölge Araştırma Hastanesi, Edremit Bölge Yerleşkesi ve Karahan Köprülü Kavşaklarını tamamladık. Hoşap, Şeytan, Kırmızı, Bend-i Mahi ve Kelekom Tarihi Köprülerinin restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Kuskunkıran, Karabet Kar, Çatak Çığ ve son olarak da geçen yıl Kasım ayında Güzeldere Tünelini açtık. Güzeldere Tünelimizden hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 1 milyon 330 bin araç geçti. Bugün itibarıyla da Van Çevre Yolu'nun kalan 13 kilometrelik kesimi ile Adilcevaz-Erciş, Edremit-Kuskunkıran, Van-Özalp-Kapıköy Yolları gibi 15 karayolu projesinde çalışmalara devam ediyoruz. Van Gölü'nün şehrimize daha fazla ekonomik katkısı olması için de çalışmalar yaptık. Van Gölü üzerindeki ulaşım ve Tatvan-Van arasındaki demiryolu bağlantısı da TCDD tarafından işletilen ve 1971-1976 yılları arasında imal edilen 4 adet feribot ile yapılmaktaydı. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak her biri 50 vagon kapasiteli yeni 2 adet feribotla günde 10.500 ton yük taşıyarak, yük taşıma kapasitesini 7 kat arttırdık. Feribotları yeniledik. 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de 3.5 saate düşürdük" dedi.

Havalimanını geleceğin ihtiyaçlarına hazır, modern bir havalimanına dönüştürdüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Peki, neler yaptık? Mevcut 2 bin 750 metre uzunluğundaki pistimizi tamamen yeniledik. 2 bin 151 metre uzunluğunda yepyeni bir paralel taksi yolu inşa ettik. Pist ile paralel taksi yolunu birbirine bağlayan 5 adet hızlı çıkış taksi yolu kazandırdık. Mevcut pist, mevcut taksi yolları, dönüş cepleri ve apronun elektrik imalatını ve ışıklandırmaları komple yeniledik. Bugün, havalimanımızdan İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir, Çukurova ve Antalya Havalimanları olmak üzere 6 farklı lokasyona haftalık 176 uçuş operasyonu gerçekleşiyor. Canı gönülden inanıyorum ki 2026'dan itibaren Van Ferit Melen Havalimanı, hem yolcu sayısında hem de hizmet kalitesinde yepyeni rekorlara imza atacak" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, yapılan konuşmaların ardından çevre yolunda tur attı. Uraloğlu, burada yapılan açılıştan sonra, kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti.