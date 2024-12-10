Haber: Ali Karabaş

Novotel İstanbul Bomonti, farklı ihtiyaçlara hitap eden 105 odasıyla konfor ve işlevselliği bir arada sunuyor. Rus iç tasarım stüdyosu Sundukovy Sisters tarafından dört farklı konseptle tasarlanan otel, her biri kendine özgü tarzı yansıtan modern alanlarla dikkat çekiyor. Novotel'in tasarımı, iş ve eğlencenin mükemmel bir uyum içinde birleştiği, canlı iletişim ve konforu ön planda tutan özgün ortak yaşam alanları yaratıyor. Otel, ister iş, ister aile, isterse her ikisini birden kapsayan konaklamalar için ideal bir seçenek sunarak, üretkenlik ve rahatlamayı dengeleyen fonksiyonel mekanlar sağlıyor.

V Modern İtalyan Restoranı, konuklarını ustalıkla hazırlanmış ekşi mayalı pizzalar, zengin makarna yemekleri ve taze salatalar gibi farklı lezzetlerle bir mutfak yolculuğuna davet ediyor. Bu arada, çağdaş tasarımıyla Lobby Bar, seçilmiş içecekler, özel kahveler ve hafif atıştırmalıklar eşliğinde rahatlamak veya sosyalleşmek için uygun bir alan sunuyor.

İstanbul'un en merkezi ve prestijli semtlerinden Bomonti'de yer alan Novotel İstanbul Bomonti, Levent, Maslak ve Şişli gibi önemli iş merkezlerine kolay ulaşımı sayesinde iş seyahatleri gerçekleştiren misafirler için ideal bir seçim haline geliyor. Eğlence arayan konuklar için ise Zorlu Center ve Cevahir Alışveriş Merkezi gibi önde gelen alışveriş merkezleri sadece kısa bir mesafede yer alıyor. Novotel İstanbul Bomonti ayrıca Taksim Meydanı, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı gibi İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen misafirler içinde oldukça ideal bir konuma sahiptir.

Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Premiu, Orta Ölçekli ve Ekonomi segment oteller COO’su Paul Stevens, “İstanbul'un en dinamik ve canlı bölgelerinden birinde stratejik bir konuma sahip olan ve orta ölçekli portföyümüze önemli bir katkı sağlayan Novotel İstanbul Bomonti'yi açmaktan heyecan duyuyoruz. Otelin birinci sınıf konumu, hem tatil hem de iş amaçlı seyahat edenler için eşsiz bir erişilebilirlik sunarak konukları şehrin kültürel ve ticari nabzının kalbine yerleştiriyor. Tarihi yerlerden, alışveriş noktalarına ve önemli iş merkezlerine kadar Novotel İstanbul Bomonti, misafirlerini İstanbul'un tüm güzelliklerine kolayca ulaştırarak her anın dengeli, amaca yönelik ve unutulmaz olduğu bir konaklama vadediyor.” dedi.

Novotel İstanbul Bomonti Genel Müdürü Anıl Vardarcı, “İstanbul, her yıl milyonlarca turisti ve iş amaçlı seyahat edenleri ağırlayan, dünya çapında ünlü bir destinasyon. Novotel İstanbul Bomonti olarak, bu dinamik şehrin canlı turizm ve ticaret sektörlerinde rol oynamaktan gurur duyuyoruz. Otelimiz sadece konforlu bir konaklama deneyimi vadetmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkenin ticaret ve turizm sektörlerinin gelişimine de katkıda bulunacaktır. Ayrıcalıklı iş ve eğlence deneyimleri sunarak İstanbul'un uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirmeyi, sürekli büyümesini ve başarısına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Rahatlama, Yenilenme ve Modern Konforun Mükemmel Dengesi

Otelin kapsamlı spa hizmetleri, profesyonel masaj terapileri, canlandırıcı yüz bakımları ve hem zihni hem de vücudu yenilemek için sakinleştirici bir buhar odası ile misafirlerine eşsiz bir rahatlama imkanı sağlıyor. Novotel, erkek ve kadın konukları için özenle tasarlanmış ayrı spa alanlarıyla eskimeyen Türk hamamı geleneğinin keyfini çıkarmalarını ve saunada dinlebilme fırsatı sağlıyor. Spa hizmetlerine ek olarak misafirlerin gün yorgunluğu ve stresini atabileceği bir açık yüzme havuzu, tam donanımlı bir fitness merkezi ve özel bir Pilates odası da bulunuyor.

Aileleri her deneyimin önceliği haline getirme sözüne sadık kalan Novotel, küçük misafirleri için de güvenli ve eğlenceli bir alan oluşturarak çocuk havuzu da sunuyor.

Kapsamlı ve özenle tasarlanmış sağlıklı yaşam hizmetleri ve her anı güzelleştirmeye yönelik anlayışıyla Novotel İstanbul Bomonti, rahatlama, yenilenme ve modern konfor arasında mükemmel bir denge kurarak tüm konuklarına olağanüstü bir konaklama deneyimi yaşatıyor.

Sürdürülebilir Turizm

Novotel'in Pozitif Etki Planı doğrultusunda ilerleyen Novotel İstanbul Bomonti, plastik kullanımının azaltılmasından sürdürülebilir gıda seçeneklerinin teşvik edilmesine kadar eko-bilinçli uygulamaları bünyesinde barındırıyor. Novotel, bir dizi sürdürülebilir yemek seçeneği sunarken çeşitli sosyal yardım faaliyetleriyle toplumu bilinçlendirmeyi öncelikle hedefi haline getiriyor. Otel, çevre dostu sistemlere öncelik vererek, organik malzemeler tedarik ediyor ve yerel çevre koruma projelerine de katkıda bulunarak dünyaya ve topluma faydalı olmayı amaçlıyor.

Novotel, 60'tan fazla ülkede 590'dan fazla oteli ve proje aşamasındaki 170'ten fazla oteli ile dengeli yaşamın savunucusudur. Hem iş amaçlı seyahat edenlere hem de konforlu zaman geçirmek isteyen ailelere hitap eden Novotel, dengeli bir yaşamın önemini savunuyor. Novotel, kısa bir süre önce Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ile üç yıllık bir anlaşma imzalayarak gezegenin en büyük denge kaynağı olan dünya okyanuslarının bilim temelli eylemler ve koruma projeleriyle korunmasını ve restorasyonunu destekleyeceğini açıkladı.

Accor şu anda Orta Doğu ve Afrika'da 40'tan fazla Novotel tesisini işletiyor ve 21'den fazla Novotel markalı oteli de faaliyete geçirmeyi planlıyor. Grup, Türkiye'de toplam 1258 odaya sahip 8 Novotel otelini de yönetiyor.