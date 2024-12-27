Taşınmaz satış sözleşmelerinde ise satış bedelinin binde biri oranında noter ücreti alınacak. Bu işlem için belirlenen ücret alt sınırı 500 TL, üst sınırı ise 4.000 TL olarak belirlendi.

Vasiyetname ve Yazı Ücretlerinde Dikkat Çeken Artış

2025 tarifesiyle birlikte vasiyetname düzenleme ücreti 2.016 TL’ye çıkarılırken, noterlerin yazdığı kağıtların her sayfası için alınan yazı ücreti 61,12 TL olarak belirlendi. Ayrıca, diller arası çeviri işlemlerinde sayfa başına 505 TL’ye varan ücretler dikkat çekiyor.

Elektronik İşlemler de Zamdan Etkilendi

Elektronik ortamda yapılan işlemler de yeni tarifeye dahil edildi. Veri tespiti işlemlerinde, 1 MB’a kadar olan veriler için 27,27 TL, sonraki her MB için 13,64 TL ücret alınacak.

Vatandaşlara Uyarı

Noterlik işlemlerine getirilen zamlar, özellikle yıl sonuna kadar işlem yaptırmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. 2025’te işlemleriniz için daha fazla ödememek adına, işlemlerinizi yıl bitmeden tamamlamanız öneriliyor.