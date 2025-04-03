Yeni Nissan Qashqai’de 200.000TL’ye varan nakit alım desteği

C-SUV segmentinin yaratıcısı Nissan Qashqai’nin tüm donanım seviyelerine göre nakit alım desteği sunuluyor. Yeni Nissan Qashqai’nin Mild Hybrid modellerinde Designpack, N-Connecta ve Skypack 4x2 donanım seviyelerinde 150.000 TL, diğer donanım seviyelerinde ise 50.000 TL nakit alım desteği sunuluyor. Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER Qashqai modelinin N-Design donanım seviyesinde 200.000 TL, diğer donanım seviyelerinde de 150.000 TL nakit alım desteği Nisan kampanyası kapsamında dikkat çekiyor.

Nakit alım desteği ve bireysel kredi Yeni Nissan Juke’ta

Şehir hayatının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke ikonik sarı rengi ile geri döndü. Konforu ve teknolojiyi ön planda tutan yeni iç tasarımıyla dikkat çeken yeni Nissan Juke, yepyeni bir donanım paketi olan N-Sport’ta aracın dikkat çekici tasarımında çarpıcı detaylar yer alıyor.

Yeni Nissan Juke, Nisan ayına özel kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 120.000TL nakit alım desteğine ek olarak 300.000TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanıyla sahiplerini bekliyor. Platinum Premium donanım seviyesinde 150.000 TL, Platinum, N-Design, N-Sport donanım seviyelerinde ise 120.000 TL nakit alım desteğine ek 200.000TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanıyla sunuluyor.

Tüm Nissan Juke ve Qashqai modellerinde, ticari krediler için nakit alım desteğine ek olarak 500.000TL’ye 6 ay yüzde sıfır faiz imkanı sunuluyor. Kredi kampanyaları Niskasko satın alımında geçerlidir.