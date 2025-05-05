Nisan ayı itibarıyla fiyatı en çok artan ürün, %42,10’luk artışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu. Bu kalemi, %22,82 ile şans oyunları, %20,80 ile elektrik, %19,84 ile taze meyveler ve %15,57 ile patates izledi. Uçak biletlerine gelen sert zam, tatil planı yapan vatandaşları zorlarken; enerji ve gıda kalemlerindeki artışlar da temel harcamalara yansıdı.

Öte yandan, fiyatı en fazla düşen ürünler arasında %17,32’lik azalışla taze sebzeler başı çekti. Bahar aylarının gelişiyle birlikte üretimdeki artışın etkili olduğu düşünülüyor. Sebzelerin ardından en çok ucuzlayan ürünler; evcil hayvan ürünleri (%5,08), makarna çeşitleri (%1,81), işlenmiş balık (%1,30) ve süt (%1,25) oldu.

TÜİK verileri, Nisan ayında hem mevsimsel etkilerin hem de hizmet sektöründeki artan maliyetlerin enflasyon seyrini belirlediğini ortaya koydu. Özellikle ulaştırma ve enerji kalemlerinde yaşanan yükseliş, enflasyon üzerindeki baskının sürdüğünü gösteriyor.

Gıda fiyatlarında ise ürün bazında farklı seyirler dikkat çekti. Vatandaşlar bir yandan pazarda ucuzlayan sebzelerle nefes alırken, diğer yandan elektrik ve meyve gibi kalemlerdeki fiyat artışlarıyla bütçelerini dengelemeye çalışıyor.

İlgili gelişmeler, önümüzdeki aylarda da fiyat hareketliliğinin süreceğine işaret ediyor. Piyasalarda gözler şimdi, Merkez Bankası’nın bu verilere nasıl yanıt vereceğinde.