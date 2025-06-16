Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise nisan ayında 9 milyar 891 milyon doları buldu. Yıllıklandırılmış verilere göre bakıldığında, cari açık 15,8 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 60,4 milyar dolar oldu.

Hizmetler dengesinden gelen katkı dikkat çekici düzeydeydi. Nisan ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 903 milyon dolara ulaşırken, bunun 1,6 milyar doları taşımacılıktan, 3 milyar 92 milyon doları ise seyahat gelirlerinden elde edildi.

Yatırımlar Cephesinde Çıkışlar Dikkat Çekti

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaleminde 268 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye yaptığı doğrudan yatırımlar 408 milyon doları bulurken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışı yatırımları 676 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Özellikle gayrimenkul yatırımlarında yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 232 milyon dolarlık alım yaptığı görüldü.

Portföy yatırımlarında ise yüksek montanlı çıkışlar yaşandı. Nisan ayında portföy yatırımlarında toplamda 10 milyar 877 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 147 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) ise 6 milyar 430 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Ayrıca bankalar, genel hükümet ve diğer sektörlerin yurt dışı tahvil ihraçlarında da toplamda 2,7 milyar dolar seviyesinde çıkış oldu.

Rezervlerde Sert Gerileme

Resmi rezervlerde ise çarpıcı bir düşüş dikkat çekti. Nisan ayında rezervler 24 milyar 988 milyon dolar azaldı. Aynı dönemde net efektif ve mevduat girişleri ise 17,1 milyar dolarlık negatif katkı yaptı.

Yurt dışı bankaların Türkiye’deki mevduatlarında Türk Lirası cinsinden 327 milyon dolarlık azalışa karşın, yabancı para cinsinden 861 milyon dolarlık artışla toplamda 534 milyon dolarlık net artış kaydedildi.

Krediler kalemi ise cari açığın finansmanında olumlu bir tablo çizdi. Yıllıklandırılmış verilere göre bankalar hariç diğer sektörler ve genel hükümetin kullandığı krediler sayesinde 25 milyar dolarlık pozitif katkı sağlandı.

Nisan ayında açıklanan cari denge verileri, dış ticaret açığının yüksek seyrini koruduğunu ve portföy yatırımlarından önemli ölçüde çıkış yaşandığını ortaya koydu. Özellikle rezervlerdeki ciddi gerileme dikkat çekerken, cari açığın finansmanı açısından doğrudan yatırımlar ve krediler sınırlı da olsa destekleyici rol oynadı. Ekonomi yönetiminin önümüzdeki aylarda iç ve dış kaynak dengesini sağlamak adına atacağı adımlar kritik önem taşıyacak.