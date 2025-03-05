Fransızca Gelen Mesaj

Kral Kaybederse dizisindeki rolüyle son dönemde büyük ilgi gören Nilperi Şahinkaya, mesajın Fransızca geldiğini ve futbolcunun "Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşun" ifadelerini kullandığını paylaştı. Daha önce babasının diplomat olması nedeniyle Senegal'de doğduğunu söyleyen Şahinkaya, bu mesajı aldığında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Mehmet Demirkol: "Arkadaşlar Bulmamız Lazım"

Program sırasında Mehmet Demirkol, Şahinkaya'nın anlattıkları karşısında gülerek "Arkadaşlar bulmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Oynayan Senegalli Futbolcular

Nilperi Şahinkaya'ya mesaj atan futbolcunun kim olduğu henüz bilinmese de, Türkiye'de forma giyen bazı Senegalli futbolcular şu şekilde:

Ismail Jakobs (Galatasaray)

Ousseynou Ba (Başakşehir)

Mame Thiam (Eyüpspor)

Alassane Ndao (Konyaspor)

Philippe Keny (Başakşehir)

Lamine Diack (Hatayspor)

Mamadou Fall (Kasımpaşa)

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Sosyal medya kullanıcıları, bu futbolcular arasında mesaj atan kişinin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Şahinkaya ise konuya dair yeni bir açıklama yapmadı. Gelişmeler merakla bekleniyor.