Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan’ın yaptığı Amerika’nın New York şehrindeki "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" Sergisi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi de gündem oldu.KONYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan çok sayıda su varlığının etkilendiğini belirterek, bunlardan en önemlisinin de dünyanın 'nazar boncuğu' olarak nitelendirilen Meke Gölü olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum, “Konya Büyükşehir Belediyemizle yapmış olduğumuz atık su arıtma tesisi bu manada büyük önem taşıyor. Bu tesisten arıttığımız suları Meke Gölü'ne vereceğiz, mavisiyle, yeşiliyle inşallah dünyanın nazar boncuğunu eski güzelliğine kavuşturacağız” değerlendirmesini yaptı.

BAŞKAN ALTAY BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR ETTİ

Serginin açılışına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya’nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen şehirlerden birisi olduğuna değinerek, “New York’ta açılan ‘Damla Damla – Sıfır Atık Mavi Sergisi’nde Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İLBANK ile birlikte Tuz Gölü, Meke Gölü ve Beyşehir Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalarımızı paylaştık. Saygıdeğer Hanımefendi’ye ilgileri ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da Konya’mıza olan destekleri dolayısıyla teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de katıldı.

Karapınar’da yapımı devam eden ve ilk etabı tamamlanan Meke Gölü Atıksu Geri Kazanım Tesisi, Meke Gölü’ne toplamda 8,5 kilometrelik bir iletim hattı üzerinden besleme yapacak. Bu sayede günlük 7 bin metreküp, yıllık 2,5 milyon metreküp arıtılmış su Meke Gölü’ne aktarılacak.