Detaylar ve Kapsam

Ücretlendirme, Manhattan’ın 60. Cadde’sinin güneyi, Lincoln, Holland ve Hugh L. Carey tünelleri ile Queensboro Köprüsü gibi yoğun geçiş noktalarını kapsıyor. Ancak şehir merkezine giriş yapılmadığı sürece FDR Drive ve West Side Highway gibi ana arter yollar bu ücretlendirme dışında tutuluyor. Bölge sakinleri yalnızca bölgeden çıkıp tekrar girdiklerinde ücret ödemek zorunda.

Uygulama, Londra, Stockholm ve Singapur gibi şehirlerde başarıyla uygulanmış sistemlerden esinleniyor. Trafik yoğunluğunda ciddi azalmalar sağlanması ve buna bağlı olarak hava kalitesinin artması gibi etkiler, uygulamayı destekleyenlerin temel dayanakları arasında yer alıyor.

Trump ve Vali Hochul’un Farklı Görüşleri

Donald Trump, bu düzenlemeyi “şehir ekonomisini baltalayacak bir vergi” olarak nitelendirerek karşı çıktı. Ancak New York Valisi Kathy Hochul, ücretin 15 dolardan 9 dolara indirilmesini sağlayarak uygulamaya halk desteğini artırmayı başardı. Hochul, bu düzenlemenin uzun vadede New York’un yaşam kalitesini artıracağına inanıyor.

İstanbul İçin Benzer Bir Uygulama Mümkün mü?

New York’taki bu uygulama, akıllara Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’da da benzer bir düzenlemenin hayata geçirilip geçirilemeyeceği sorusunu getiriyor. İstanbul’da trafik yoğunluğu, özellikle iş saatlerinde kronik bir sorun haline gelmiş durumda. Bu sorun, hem ekonomik kayıplara hem de çevre kirliliğine yol açıyor.

Toplu taşımaya teşvik ve şehir merkezine araç girişinin sınırlandırılması, İstanbul’un trafiğini rahatlatabilir. Ancak böylesi bir düzenleme, şehrin ekonomik yapısı, toplu taşıma altyapısının yeterliliği ve halkın tepkisi gibi faktörler nedeniyle hassasiyetle ele alınmalı.

Avantajlar ve Zorluklar

Avantajlar: Trafik yoğunluğunu azaltarak zaman ve yakıt tasarrufu sağlama. Hava kirliliğini düşürerek çevresel etkileri azaltma. Toplu taşıma kullanımını teşvik etme.

Zorluklar: İstanbul’daki toplu taşıma kapasitesinin artan talebi karşılayıp karşılayamayacağı. Ekonomik zorluklarla boğuşan halkın ek bir ücretlendirmeye vereceği olumsuz tepki.



Sonuç olarak, New York’un “trafik yoğunluğu ücreti” uygulaması başarılı sonuçlar doğurursa, İstanbul gibi yoğun trafikle mücadele eden diğer şehirler için de örnek bir model oluşturabilir. Ancak, Türkiye'deki ekonomik koşullar ve altyapı farklılıkları göz önüne alındığında, böyle bir düzenlemenin uygulanabilirliği kapsamlı bir şekilde tartışılmayı gerektiriyor.