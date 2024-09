ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşma yapacak olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Manhattan bölgesinde kaldığı otelin çevresinde binlerce kişi tarafından protesto edildi. New York Polis Departmanı (NYPD), Netanyahu'nun kaldığı otele göstericilerin yaklaşmasını engellemek amacıyla üst düzeyde güvenlik önlemleri aldı. Polis Manhattan'daki birçok sokağı trafiğe kapatırken, Grand Central tren istasyonundan yürüyüşe başlayan göstericiler Netanyahu'nun kaldığı otele doğru ilerledi. Öğle saatlerinde barışçıl şekilde başlayan gösterilerde polis, akşam saatlerinde protestocuların otele yaklaşması üzerine sert müdahalede bulundu. Polisin talimatlarına uymayan çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Barış için Yahudilerin Sesi grubunun da yer aldığı gösteride protestocular, "Rehineleri eve getir" ve "Savaşı bitir" yazılı pankartlar taşıdı.



“Joe Biden Orta Doğu'da soykırım yapıyor”

Gösteriye katılan Omar yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik soykırıma karşı konuşmak için buradayız. Binlerce ve on binlerce Filistinli öldürülürken o şu anda otelinde uyuyor. Dün binlerce Lübnanlı, bugün Filistin, yarın Lübnan, tüm Orta Doğu öldürülüyor. ABD fonluyor, başbakan soykırım yapıyor. Joe Biden Orta Doğu'da soykırım yapıyor. Tüm bu soykırıma karşı sesimizi yükseltmek için buradayız. Soykırım sona erene kadar, İsrail Filistin'den çıkana kadar sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz. Filistin bizimdir. İsrail'in bugün Filistin'i terk etmesi gerekiyor. Biz buradayız. Sesimizi duyurmak, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı sesimizi yükseltmek için buradayız. Ona şunu söylemek için buradayız; ‘Soykırıma yer yok'. ABD'nin Filistin'deki ve Lübnan'daki kardeşlerimizi bombalaması için İsrail'e fon ödemeyi ve bizim vergilerimizle ödemeyi durdurmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



Protestoların ardından Netanyahu'nun bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.