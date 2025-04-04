Aliyev, Güney Gaz Koridoru’nun üç temel bileşeni olan Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı’nın (TAP) tam kapasiteyle çalıştığını belirterek, bu projelerin büyütülmesi gerektiğini vurguladı. Aliyev, bu genişlemeyi gerçekleştirebilmek için uluslararası mali finansman sağlanmasının önemine dikkat çekti ve özellikle yeraltı kaynakları projelerine finansman sağlamama kararı alan uluslararası mali kuruluşların politikalarının değişmesi gerektiğini ifade etti.

Aliyev, Azerbaycan’ın enerji güvenliğinin sadece ülke için değil, aynı zamanda sanayinin gelişmesi için de kritik önemde olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın ham petrol, doğal gaz, petrol ürünleri ve gübre üreticisi ve ihracatçısı olduğunu açıkladı. Bugün Azerbaycan’ın 12 ülkeye doğal gaz ihraç ettiğini ve bunun 10’unun Avrupa ülkesi olduğunu belirten Aliyev, Azerbaycan’ın gaz tedarik coğrafyasının genişleyeceğini ve gaz dağıtım şebekelerinin kurulduğu bazı Avrupa ülkelerinde bu şebekelerin genişletileceğini belirtti.

Azerbaycan’ın enerji alanındaki stratejik yatırımlarını artırmayı hedeflediğini belirten Cumhurbaşkanı, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri için imzalanan anlaşmalarla 2030 yılına kadar 6 GW kapasite sağlanacağını söyledi. Ayrıca, hidroenerji potansiyelini artırmak için özellikle Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Doğu Zengezur ve Karabağ bölgelerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Aliyev, Azerbaycan’ın enerji alanında önemli bir oyuncu olarak daha fazla işbirliği yapacağına ve gelecekteki enerji güvenliğine katkı sağlayacağına dair güvence verdi. Bu kapsamda, ülkenin enerji stratejisinin geniş bir yelpazeye yayıldığını ve doğal gazdan tasarruf sağlamanın da hedefler arasında olduğunu sözlerine ekledi.